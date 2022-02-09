Десантні кораблі РФ увійшли до Чорного моря, за ними йдуть нові (фото)

Росіяни кажуть, що задіяно близько 140 морських суден

Вночі 9 лютого до Чорного моря увійшло три великі десантні кораблі, які входять до 71 бригади Балтійського флоту Росії. Проте незабаром до них приєднаються й інші судна країни-агресора.

За інформацією одеського сайту "Думська", російські кораблі, що прибули, — "Калінінград", "Мінськ" і "Корольов".

Військовий корабель Росії

Кораблі РФ у Чорному морі

Крім того, вдень 9 лютого у Чорному морі очікується поповнення: прийдуть ще три великі десантні кораблі "Петро Моргунов", "Георгій переможець" та "Оленьогірський гірник".

Навіщо вони тут

За офіційною інформацією Міноборони РФ, загін великих десантних кораблів Військово-морського флоту Росії візьме участь у військово-морських навчаннях у Чорному морі. Окрім величезних судів, задіють і іншу техніку: близько 140 бойових кораблів, 60 літаків, всілякі бойові машини та до 10 000 військових.

Нагадаємо, що західні ЗМІ в черговий раз попередили про загрозу Україні з боку Росії і навіть назвали ймовірну дату вторгнення — 15 лютого. Журналісти відзначили, що у цей день погода в нашій країні досягне морозного піку і земля замерзне, що нібито допоможе російській армії швидше просуватися бездоріжжям.

Також ми розповідали, які плани Росії щодо України опублікували закордонні ЗМІ. Згідно з їхньою інформацією, у Москві розглядають ймовірність встановлення у Києві так званого "маріонеткового режиму".