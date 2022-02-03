В Черном море увеличится количество российских военных кораблей: детали

До конца зимы в акватории вблизи Крыма может оставаться более 20 разных судов из флота РФ

Февраль станет месяцем, в течение которого Россия, что может готовить нападение на Украину, нарастит свой военный контингент в Черном море. Только в ближайшие дни ожидается увеличение количества десантных кораблей Кремля на шесть единиц.

Подробности сообщила мониторинговая группа BlackSeaNews, отчитываясь совместно с Институтом Черноморских стратегических исследований.

Самые свежие экспертные данные появились во вторник, 1 февраля. Таким образом, специалисты предполагают, что в акватории Черного моря появятся:

8 февраля — суда Korolev, Kaliningrad и Minsk, принадлежащие Балтийскому флоту России;

суда Korolev, Kaliningrad и Minsk, принадлежащие Балтийскому флоту России; 9 февраля — корабли Петр Моргунов, Оленегорский Горняк и Джорджи Pobedonosets, представители Северного флота РФ.

Карта перемещений судов

Такое увеличение военно-морских сил объясняют проведением очередных учений — на этот раз совместных с Республикой Беларусь. Напомним, что они называются "Союзная решимость-2022" и направлены на "нейтрализацию угроз на границах государств".

Читайте также: Категория Политика План вторжения в Украину у России точно есть: эксперт назвал вероятные цели Кремля Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал направления, по которым может ударить РФ в случае полномасштабной войны

Всего в феврале ожидается пребывание 24 разных кораблей русского флота в акватории Черного моря.

Полный список кораблей РФ в Черном море на февраль

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одним из возможных сценариев агрессии России по отношению к Украине является нападение со стороны моря. Впрочем, эксперты говорят о возможности высадки десанта из акватории Азовского, а не Черного моря.

Также мы рассказывали, как, по мнению вице-адмирала Сергея Гайдука, стоит действовать Украине, чтобы остановить российскую агрессию в море.