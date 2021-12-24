Надо "показывать зубы": вице-адмирал оценил, что может сдержать агрессию России на море

Экс-главнокомандующий ВМС Украины предложил ряд конкретных мер по обеспечению безопасности акваторий страны.

Российская агрессия, возможность которой существует из-за скопления войск возле границ Украины, может произойти и на море.

"Телеграф" пообщался с бывшим главнокомандующим военно-морских сил в Украине, вице-адмиралом Сергеем Гайдуком и узнал, какие меры должна принять Украина для сдерживания.

Главным он считает постоянную активность на море. "Надо "показывать зубы", — отмечает Гайдук. Важным фактором вице-адмирал также назвал внедрение на государственном уровне объединенной системы для оценки ситуации в море, разведки и планирования.

Не одобрил экс-главнокомандующий ВМС "москитный флот" — малые и быстроходные боевые корабли, которые у Украины могут появиться уже в следующем году. Гайдук считает, что это позволит "пустить врага к берегу".

Сдерживать Россию нужно на удалении — крылатыми ракетами на кораблях и берегу, морской авиацией (включая беспилотники) и применением минного оружия. Вице-адмирал напоминает: украинскую независимость и суверенитет кроме жителей страны защищать никто не будет.

Полное интервью бывшего главнокомандующего ВМС Украины читайте по ссылке: Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины