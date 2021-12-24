Укр

Надо "показывать зубы": вице-адмирал оценил, что может сдержать агрессию России на море

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
Учения флота "Риверайн-2021" Новость обновлена 24 декабря 2021, 17:14
Учения флота "Риверайн-2021"

Экс-главнокомандующий ВМС Украины предложил ряд конкретных мер по обеспечению безопасности акваторий страны.

Российская агрессия, возможность которой существует из-за скопления войск возле границ Украины, может произойти и на море.

"Телеграф" пообщался с бывшим главнокомандующим военно-морских сил в Украине, вице-адмиралом Сергеем Гайдуком и узнал, какие меры должна принять Украина для сдерживания.

Главным он считает постоянную активность на море. "Надо "показывать зубы", — отмечает Гайдук. Важным фактором вице-адмирал также назвал внедрение на государственном уровне объединенной системы для оценки ситуации в море, разведки и планирования.

Не одобрил экс-главнокомандующий ВМС "москитный флот" — малые и быстроходные боевые корабли, которые у Украины могут появиться уже в следующем году. Гайдук считает, что это позволит "пустить врага к берегу".

Сдерживать Россию нужно на удалении — крылатыми ракетами на кораблях и берегу, морской авиацией (включая беспилотники) и применением минного оружия. Вице-адмирал напоминает: украинскую независимость и суверенитет кроме жителей страны защищать никто не будет.

Полное интервью бывшего главнокомандующего ВМС Украины читайте по ссылке: Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины

Теги:
#Россия #ВМС #Море #Флот #Военно-морские силы #Сергей Гайдук
СНБО
Украина
Зеленский созывает заседание СНБО: названа дата
Дата публикации
Дата публикации
Категория
СНБО
Зеленский созывает заседание СНБО: названа дата
Дата публикации
Категория
Польша заявила о намерении построить заграждение на границе с украинским государством
В Польше задумались о строительстве забора на границе с Украиной
Дата публикации
Категория
Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины
Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины
Дата публикации
Категория
Эксперты высказали ряд претензий к политике Офиса президента Украины
"Пока не пострадал ни один топ-коррупционер и этому есть конкретная причина": каким для Украины был 2021 год
Дата публикации
Категория
Фотографии Бубыря распространяли осенью, когда пытались его найти
"Охотился" на маленьких девочек в разных городах Украины: что известно об арестованном во Львове педофиле (фото)