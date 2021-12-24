Потрібно "показувати зуби": віцеадмірал оцінив, що може стримати агресію Росії на морі

Ексголовнокомандувач ВМС України запропонував низку конкретних заходів щодо забезпечення безпеки акваторій країни.

Російська агресія, можливість якої існує через накопичення військ біля кордонів України, може статися і на морі.

"Телеграф" поспілкувався з колишнім головнокомандувачем військово-морських сил в Україні, віцеадміралом Сергієм Гайдуком і дізнався, які заходи має вжити Україна для стримування.

Головним він вважає постійну активність на морі. "Треба "показувати зуби", — зазначає Гайдук. Важливим фактором віцеадмірал також назвав впровадження на державному рівні об’єднаної системи для оцінки ситуації у морі, розвідки та планування.

Не схвалив ексголовнокомандувач ВМС "москітний флот" — малі та швидкохідні бойові кораблі, які в України можуть з’явитися вже наступного року. Гайдук вважає, що це дозволить "пустити ворога до берега".

Стримувати Росію потрібно на віддаленні — крилатими ракетами на кораблях та березі, морською авіацією (включаючи безпілотники) та застосуванням мінної зброї. Віцеадмірал нагадує: українську незалежність та суверенітет окрім мешканців країни захищати ніхто не буде.

Повне інтерв’ю колишнього головнокомандувача ВМС України читайте за посиланням: Дати Путіну по зубах: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України