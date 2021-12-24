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Потрібно "показувати зуби": віцеадмірал оцінив, що може стримати агресію Росії на морі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Навчання флоту "Ріверайн-2021" Новина оновлена 24 грудня 2021, 17:14
Навчання флоту "Ріверайн-2021"

Ексголовнокомандувач ВМС України запропонував низку конкретних заходів щодо забезпечення безпеки акваторій країни.

Російська агресія, можливість якої існує через накопичення військ біля кордонів України, може статися і на морі.

"Телеграф" поспілкувався з колишнім головнокомандувачем військово-морських сил в Україні, віцеадміралом Сергієм Гайдуком і дізнався, які заходи має вжити Україна для стримування.

Головним він вважає постійну активність на морі. "Треба "показувати зуби", — зазначає Гайдук. Важливим фактором віцеадмірал також назвав впровадження на державному рівні об’єднаної системи для оцінки ситуації у морі, розвідки та планування.

Не схвалив ексголовнокомандувач ВМС "москітний флот" — малі та швидкохідні бойові кораблі, які в України можуть з’явитися вже наступного року. Гайдук вважає, що це дозволить "пустити ворога до берега".

Стримувати Росію потрібно на віддаленні — крилатими ракетами на кораблях та березі, морською авіацією (включаючи безпілотники) та застосуванням мінної зброї. Віцеадмірал нагадує: українську незалежність та суверенітет окрім мешканців країни захищати ніхто не буде.

Повне інтерв’ю колишнього головнокомандувача ВМС України читайте за посиланням: Дати Путіну по зубах: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України

Теги:
#Росія #ВМС #Море #Флот #Воєнно-морські сили #Сергій Гайдук
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