"Что-то должно произойти": бывший друг Путина оценил возможность вторжения России в Украину

По мнению Пугачева, Россия стянула к границам всю боеспособную армию

Банкир, бывший советник и некогда близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев считает, что Кремль готов к полномасштабной войне с Украиной.

Такое мнение он высказал "В гостях у Гордона" 27 января, сообщает "Телеграф".

"Сейчас пограничный момент в прямом смысле, — введет он войска или не введет? Если рассуждать аналитически, исходя из того, что Путин просит у НАТО, у Байдена, это заведомо "нет". Путин и окружение же понимает, что такого не могло бы быть в принципе. Это провокация. Что он хочет наторговать, — большой вопрос", — сказал Пугачев.

"По моим ощущениям, Путин готов войти в Украину, — продолжил он. — Неважно, как это будет, через Луганск, через Крым… Мы все видели эти карты, просто надо понимать, что 120 тысяч военнослужащих у границ Украины, — это вся боеспособная армия России, другой не существует. Если из восточного округа и отовсюду подтянули, и это продолжалось на протяжении года, то что-то должно произойти".

Пугачев считает, что Путин чувствует себя "очень бодро", репетиционные или экономические потери не вызывают у него опасений, и он вряд ли задумывается о гробах, которые потом поедут обратно в Россию.

"Вопрос, что должно такое произойти (чтобы войска РФ таки вошли в Украину, — авт.)", — резюмирует бывший советник Путина.

Видео заявления Пугачева о вторжении России в Украину

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Сергей Пугачев в 1990-ых входил в близкий круг первого президента РФ Бориса Ельцина, в 2001-2011 годах был членом Совета Федерации РФ и близким другом Путина, помимо государственной деятельности занимался инвестициями и банковским делом. В 2012 году он отказался от гражданства России, а с 2014-го скрывается от розыска во Франции.

Молодые Путин и Пугачев

Как сообщал "Телеграф", все чаще в последнее время говорят о возможном вторжении России в Украину, — по разным данным, у границ сосредоточено уже порядка 120 тысяч военных РФ и много военной техники.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в короткие сроки войско агрессора может разрастись почти до миллиона человек.