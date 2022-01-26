Есть другой план: журналист оценил угрозу реального вторжения РФ в Украину

Бутусов убежден, что усмирить агрессора на 8 году войны уже невозможно

В Украине продолжают усиленно обсуждать тему вероятного вторжения России на территории украинского государства, тем более что эта информация постоянно подогревается новыми сведениями о планах российского президента. В то же время руководство Украины, в частности глава государства Владимир Зеленский, призывает население не паниковать и, что бы ни произошло, сохранять спокойствие.

Своим мнением по поводу вторжения РФ в Украину во время общения с корреспондентом "Телеграфа" поделился известный журналист и редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По его словам, вторжение российской стороны на украинские территории является делом не из легких, что сама РФ четко понимает, потому что если бы нет — давно бы на это решилась. Еще в далеком 2014 году российские боевики не оставляли попытки оккупировать Украину полностью, однако было много остановивших их вещей. Первоочередно — это мощное сопротивление украинцев.

Сейчас складывается схожая ситуация. Путин четко осознает, что в случае полномасштабного вторжения получит ожесточенное сопротивление и понесет большие потери. Поэтому ввязываться в полноценную войну не рискует, делая при этом ставки на агрессию и систематически пытаясь давить на украинскую сторону, чтобы мы, в свою очередь, просто отказались от сопротивления.

Бутусов убежден, что РФ и дальше будет реализовывать свои планы по возвращению Украины "в свою орбиту". А украинское государство в это время будет обороняться. Процесс, скорее всего, будет длительным.

Сейчас у России есть несколько сценариев, по которым она мечтала бы действовать. Одним из них есть локальный боевой процесс на некоторых участках фронта на Донбассе. Вероятнее всего, она будет наносить удары и развертывать террористические акты. В это время единственное, что остается украинским властям — это в полном объеме мобилизовать общество и вкладывать ресурсы в повышение боеспособности украинской армии.

Подробнее ознакомиться с позицией журналиста можно в материале "Телеграфа": "Путин попал в ловушку с Украиной, но хочет выйти из ситуации с победным видом, — Юрий Бутусов."

Также напомним, что, по мнению российских журналистов, Путин способен развязать полномасштабную войну с Украиной только "чужими руками". При этом политические эксперты убеждены, что российский президент "идет по пути Гитлера", но его действия завершатся для РФ трагическими последствиями.