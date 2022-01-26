Путин может развязать полномасштабную войну с Украиной, но есть важное условие

Российский журналист отметил, что Путин возомнил из себя самого сильного в мире человека.

Угроза наступления России на Украину существует, а для российского президента Владимира Путина вопрос лишь в том, сможет ли он развязать войну чужими руками.

Такое мнение озвучил российский журналист и телеведущий Андрей Караулов в интервью украинскому коллеге Дмитрию Гордону.

На вопрос Гордона о том, верит ли Караулов, что Россия пойдет войной на Украину, россиянин ответил, что это вполне возможно при одном условии.

"Если будет возможность чужими руками начать войну — верю, хотя это самоубийство. Если только чужими руками. Верю и вижу, что происходит. А у него (Путина — ред.) другого нет, у него не получилось в собственной стране ни с медициной, ни с инфляцией, ни с чем. Цены такие, что людям скоро жрать будет нечего. Значит нужна какая-нибудь военная победа. Верю, хотя любая война на территории густонаселенной атомными станциями, химическими предприятиями, аммиакопроводами, она просто невозможна. Если снаряд попадает в еще один блок Чернобыльской АЭС, мир не выдержит этого", — заявил Андрей Караулов.

Также российский журналист отметил тот факт, что Путин сам себя признал сильнейшим человеком в мире и назвал это расплатой за 90-е, когда он терпел унижения со стороны Андрея Собчака, которого считают его политическим наставником.

Напомним, что Андрей Караулов также пророчит Путину скорый уход с должности. По его словам, это процесс уже начался, но действующий президент РФ этого пока не осознает.

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