Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука специально для "Телеграфа":

Американская сторона подтверждает частичную эвакуацию своего персонала из Украины.

Это говорит о серьезности подозрений, которые уже более двух месяцев высказывают и США, и другие страны – об угрозе вторжения российской армии на территорию нашей страны.

Подготовка к российскому вторжению в Украину идет, потенциальная угроза существует.

Но ответить на вопрос – реализует ли свои угрозы Путин или нет, может дать только сам Путин. Даже президент США Байден во время свой пресс-конференции, отвечая на этот вопрос, прямо сказал – решение принимает только Путин. И очень часто делает это не на основании рациональных умозаключений, а на эмоциональном уровне. В зависимости, к примеру, от того, в каком настрое утром проснется Путин.

Поэтому, думаю, сейчас ни одни человек не может дать четкий ответ – состоится открытое вторжение или нет. Но что такая вероятность есть – у меня сомнений не вызывает.

Могу допустить, что каким-то образом спираль противостояния между РФ и в первую очередь США подвигла и Штаты, и Великобританию, и страны Балтии часть вооружений передать Вооруженным силам Украины для повышения их боеготовности.

И я такое решение только приветствую.