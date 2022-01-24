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Подготовка к российскому вторжению в Украину идет, потенциальная угроза существует - Георгий Тука

Автор
Георгий Тука Георгий Тука
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Вероятность открытого вторжения России в Украину есть, и это бесспорно Новость обновлена 24 января 2022, 21:00
Вероятность открытого вторжения России в Украину есть, и это бесспорно

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука специально для "Телеграфа":

Американская сторона подтверждает частичную эвакуацию своего персонала из Украины.

Это говорит о серьезности подозрений, которые уже более двух месяцев высказывают и США, и другие страны – об угрозе вторжения российской армии на территорию нашей страны.

Подготовка к российскому вторжению в Украину идет, потенциальная угроза существует.

Но ответить на вопрос – реализует ли свои угрозы Путин или нет, может дать только сам Путин. Даже президент США Байден во время свой пресс-конференции, отвечая на этот вопрос, прямо сказал – решение принимает только Путин. И очень часто делает это не на основании рациональных умозаключений, а на эмоциональном уровне. В зависимости, к примеру, от того, в каком настрое утром проснется Путин.

Поэтому, думаю, сейчас ни одни человек не может дать четкий ответ – состоится открытое вторжение или нет. Но что такая вероятность есть – у меня сомнений не вызывает.

Могу допустить, что каким-то образом спираль противостояния между РФ и в первую очередь США подвигла и Штаты, и Великобританию, и страны Балтии часть вооружений передать Вооруженным силам Украины для повышения их боеготовности.

И я такое решение только приветствую.

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Теги:
#Украина #Россия #Подготовка #Вторжение #Георгий Тука
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