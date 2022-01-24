Норвегию захватят за трое суток: в Украине рассказали, куда еще может ударить Путин

Россия уже ведет агрессию против стран Запада, но пока без прямого вооруженного столкновения.

В случае начала военной агрессии России пострадают не только Украина, Грузия и Молдова, но и другие страны Европы.

Об этом рассказал "Телеграфу" нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Среди потенциальных целей для удара, он отмечает страны Балтии, Польшу, Румынию, Чехию, Словакию, а также страны Скандинавии.

"С советских времен и до сих пор, та же Норвегия, в случае вооруженного конфликта с Западом, рассматривается в качестве одной из целей первого военного удара", — отметил он, напомнив, что на полный захват этой страны россияне отводят около трёх суток.

Сенченко говорит, что агрессия Кремля против стран Запада уже давно развернута и проходит в виде тайных операций без прямого столкновения между армиями РФ и НАТО.

В пример он привел ответ России на сообщения НАТО о готовности принять Швецию и Финляндию в свой состав, если у тех возникнет такое желание. 21 января в МИД РФ ответили, что рассматривают это, как "попытки давления" на эти две страны. Сенченко назвал такую реакцию Москвы "высокоточными ударами российского пропагандистского оружия".

Он отметил, что ни одна страна мира не будет в безопасности, до тех пор, пока Кремль не получит достойного ответа на шантаж газом, миграционные кризисы, кибератаки, вмешательства в выборы и накал обстановки на границах других стран.

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