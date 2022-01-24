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Норвегію захоплять за три доби: в Україні розповіли, куди ще може вдарити Путін

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російські війська становлять загрозу не лише для України Новина оновлена 24 січня 2022, 15:15
Російські війська становлять загрозу не лише для України

Росія вже веде агресію проти країн Заходу, але поки що без прямого збройного зіткнення.

У разі початку військової агресії Росії постраждають не лише Україна, Грузія та Молдова, а й інші країни Європи.

Про це розповів "Телеграфу" нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко.

Серед потенційних цілей для удару він відзначає країни Балтії, Польщу, Румунію, Чехію, Словаччину, а також країни Скандинавії.

"З радянських часів і досі, та ж Норвегія, у разі збройного конфлікту із Заходом, розглядається як одна з цілей першого військового удару", — зазначив він, нагадавши, що на повне захоплення цієї країни росіяни відводять близько трьох діб.

Сенченко каже, що агресія Кремля проти країн Заходу вже давно розгорнута і відбувається у вигляді таємних операцій без прямого зіткнення між арміями РФ та НАТО.

Наприклад, він навів відповідь Росії на повідомлення НАТО про готовність взяти Швецію та Фінляндію до свого складу, якщо у них виникне таке бажання. 21 січня в МЗС РФ відповіли, що розглядають це як "спроби тиску" на ці дві країни. Сенченко назвав таку реакцію Москви "високоточними ударами російської пропагандистської зброї".

Він зазначив, що жодна країна світу не буде в безпеці, допоки Кремль не отримає достойної відповіді на шантаж газом, міграційні кризи, кібератаки, втручання у вибори та ескалації обстановки на кордонах інших країн.

Більше про те, наскільки зараз ймовірним є початок повномасштабного російського вторгнення в Україну, а також як Заходу варто відповісти на погрози Кремля, читайте у матеріалі "Телеграф": Чи буде велика війна з Росією і де відбудеться нове вторгнення Путіна — прогноз

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Андрій Сенченко
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