Офіцер Збройних Сил України та блогер Олена Білозерська розповіла, що має входити у "тривожну валізку" цивільних.

Не нагнітаючи паніку, бо думаю, що не знадобиться, пишу обіцяний пост про вміст "тривожної валізки" для цивільних. Насправді на цю тему вже писано-переписано, і сказано все, окрім головного: універсальних порад щодо вмісту валізки, які підходять усім, не існує в принципі.

Основна моя претензія до порад на цю тему: якщо приблизно порахувати вагу того, що має лежати у валізці, дуже часто з’ясується, що це кілограмів 20-25. Тобто, варіант для тренованого чоловіка (який невідомо чому досі цивільний). А якщо це пенсіонерка? Або жінка, що має нести на руках дитину? Або людина зі слабким здоров’ям? Що тоді?

Отже, починаємо з кінця. Вже спаковану "валізку" (найкраще, щоб це був легкий рюкзак) треба завдати собі на спину і погуляти з нею десь хоча б годинку. Якщо це проблемно – це не ваша валізка. Або ваша, але 20 років тому.

Що ж тоді класти, а від чого можна відмовитись?

ВМІСТ "ТРИВОЖНОЇ ВАЛІЗКИ" ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО, ХТО ВИ (ваш вік, стан здоров’я, фізична підготовка, вміння і навички), І ЯКІ У ВАС ПЛАНИ.

Якщо в разі наближення бойових дій до Вашого населеного пункту Ви плануєте виїхати – найкраще зробити це тоді, коли дороги ще не забиті біженцями і працює громадський транспорт. Тоді, як влучно висловився один знайомий, переселенець з ОРДЛО, це просто як збори у звичайну подорож, у яку можна взяти досить багато багажу – практично все, що потрібно на перший час. З єдиною відмінністю: Ви не залишаєте вдома речі, з якими не згодні попрощатися назавжди.

Якщо ж Ви втікаєте "в нікуди" від смертельної небезпеки – багаж має бути суворо обмеженим за вагою. До речі, дієва порада для будь-яких спроб виїхати і взагалі для пересування в неспокійний час: перевірте вміст всіх Ваших електронних пристроїв (смартфон, планшет, фотоапарати, флешки тощо), щоб у них не було нічого такого, що може не сподобатись будь-якій зі сторін конфлікту. Якщо вас затримають і схочуть перевірити, можуть з вашого смартфона зайти на вашу сторінку у соцмережах – подумайте про це.

Якщо Ви прийняли тверде рішення, що б не сталося, залишатись удома, тоді Вам потрібна лише невелика сумка, яку Ви в разі потреби візьмете з собою в укриття. Решта потрібних для життя й виживання речей зберігатимуться вдома.

Отже, трохи практичних порад щодо організації "валізки" — для людини, яка:

- самотужки вибирається з небезпечного місця туди, куди можна дістатися за добу-дві-три;

- яку вивозять представники влади або волонтери – наприклад, до якогось тимчасового табору для біженців.

Одяг і всі речі мають бути тільки цивільними, це, здається, вже знають усі. Ніяких камуфляжних кольорів і військових наплечників, щоб Вас не сплутали з комбатантами. Увага! Якщо Ви літня жінка – Вас це стосується теж. Одяг і особливо взуття – не нові, зручні й міцні.

Ділимо наш багаж на три частини.

1) Те, що не можна втратити за будь-яку ціну – на себе. Тільки не в кишеню верхнього одягу, який Ви можете повісити десь і Вам там кишені почистять, чи просто в сутолоці не знайдете свій одяг. Десь ближче до тіла, але так, щоб можна було дістати. Це основні документи – паспорт, водійські права, право на власність тощо, захищені від намокання; гроші і банківські картки; ліки від хронічних хвороб, які Ви приймаєте постійно. Плюс у кишеню верхнього одягу дрібні речі на кшталт ліхтарика й запальнички – щоб не шукати довго. У внутрішню кишеню – засіб зв’язку. Також взимку на собі бажано мати підпопник – каремат-сидушку на резинці.

Якщо Ви легка здобич для грабіжників – є розумна порада тримати десь зверху гаманець з невеликою сумою грошей, щоб віддати їх озброєному бандиту чи наркоману, який за допомогою ножа збиратиме собі на дозу. Щоб цього не сталося – намагайтеся пересуватися в групі надійних людей.

2) У, власне, валізку-рюкзак, найперша вимога до якого МІНІМАЛЬНА ВАГА — кладемо потрібні речі, які в разі загрози життю чи здоров’ю можна викинути разом з рюкзаком. Це можуть бути:

- Ліки (жарознижувальне, протизастудне, знеболювальне, протизапальне, кровоспинне, антидіарейне, ліки від серцевого нападу, плюс запас медикаментів від "особистих" хронічних хвороб). Бинти – це добре, але вони займають місце, плюс значно частіше, ніж серйозні поранення, у складних умовах трапляються дрібні й середні порізи і розтерті ноги. Тому бажано мати достатню кількість пластирів – звичайних, маленьких, і парочку хірургічних пластирів.

- Ксерокопії документів – у файлах, заклеєних скотчем – від вологи;

- Запасний мобільник (бажано не смартфон, а стара й надійна "дзвонилка"), зарядки для всієї електроніки, яку ви маєте;

- Мультитул (якщо є і неважкий) або просто маленький складаний ножик;

- запасний ліхтарик+батарейки, пара запальничок, сірники;

- заряджений пауербанк, краще два, один такий, що заряджається від сонця;

- маленький перехідник зі старої радянської розетки на "євро" і навпаки;

- трійник (краще подовжувач, але він важить і займає місце);

- олівець, ручка, маленький блокнотик;

- паперова карта (якщо кудись самостійно їдете чи йдете);

- маленький компактний радіоприймач (один на групу);

- гігієнічні засоби, найперше – вологі серветки. Вони корисніші за мило, бо може не бути води. Принагідно порада щодо туалетного паперу: великий рулон займає багато місця і його ніколи не буде під рукою, тому простіше мати два-три незакінчені маленькі рулони в кишенях штанів;

- невеличку металеву посудину, у якій можна приготувати собі їжу, якщо буде на чому, і поїсти з неї;

- зміна білизни, теплі шкарпетки і теплий одяг (бажано флісовий, він легкий)

- хімічні грілки для ніг;

- дешевий поліетиленовий дощовик.

- харчові продукти – в мінімальній кількості, з розрахунку максимум на пару діб. Це різна "Мівіна", сухофрукти і все таке інше. Ніяких консервів, ніякого хліба, ніяких сухарів – все це вага і місце.

- Щодо води вирішуйте самі. Мені завжди простіше було добу не пити (особливо взимку), ніж тягти на собі бодай літр. Але організми в людей різні. В будь-якому разі, пластикову пляшку для води слід мати з собою завжди.

Речі розміщуємо логічно – щоб максимально пришвидшити і полегшити використання. Теплий одяг – зверху. Блокнот з ручкою, хімічні грілки, зарядку на телефон – у зовнішнє маленьке відділення рюкзака тощо.

Далі повертаємось до початку – гуляємо із зібраним рюкзаком. Якщо вийшов саме для Вас заважкий – викидаємо на свій страх і ризик те, що найважче.

3) Якщо у Вас є власний автотранспорт, або Вас вивозять автівкою чи бусом. Тоді ви можете взяти з собою більше речей – але є можливість втратити їх разом з транспортом. Найперші серед них спальник і каримат. Хоча це теж як сказати: ночувати без спальника взимку в неопалюваному приміщенні і не захворіти – я особисто не змогла б. Тому, якщо є сили це все тягати, спальник і каримат дуже бажано приторочити до рюкзака. Але такі сили є не в усіх.

Вислів "у мене тривожна валізка вже зібрана" не обов’язково повинен сприйматися буквально – що прям так і стоїть зібрана в коридорі. Адже зовсім не факт, що вона взагалі знадобиться, а багато речей, призначених для валізки, часто використовуються, і їх незручно тримати спакованими. Тому, якщо Ви вирішили, що тривожна валізка Вам потрібна, почніть зі складання списку Ваших особистих речей, які до неї увійдуть, для зручності розділивши їх на підпункти, наприклад: "Документи", "Одяг", "Гігієна", "Медицина". Якщо чогось важливого не маєте – докупіть. Якщо такий список є під рукою, а речі є вдома – фізично спакувати валізку можна максимум за годину. Час на це буде в усіх.