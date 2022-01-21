Українцям радять підготувати "тривожну валізку" на випадок війни: що потрібно взяти насамперед

Людям слід подбати про запаси їжі та води, а також підготувати документи та теплі речі

На жаль, у мережі з’являється все більше тривожної інформації про те, що Росія може піти на Україну повномасштабною війною. І хоч у РФ заявили, що робити цього вони не збираються, а скупчення техніки на їхній території — виключно внутрішнє питання, українцям пропонують ознайомитись із важливою інформацією на випадок вторгнення.

Про те, як убезпечити свій будинок, а також які речі потрібно зібрати в так звану "тривожну валізку", розповіли брошурі під назвою "У разі надзвичайної ситуації чи війни", яку випустив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, українцям радять про всяк випадок зібрати деякі речі у місткий рюкзак чи сумку. Насамперед, потрібно взяти:

паспорт та копії всіх необхідних документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи на власність);

гроші (готівка та банківські картки);

зарядні пристрої для мобільних телефонів;

радіо, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів, ніж, сміттєві пакети, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички;

теплий одяг, спідня білизна, надійне зручне взуття;

гігієнічні засоби;

аптечку, включаючи медичні препарати.

Також потрібно подбати про посуд, воду та їжу, якої має вистачити на три доби.

Тримати таку "тривожну валізу" краще ближче до виходу.

Нагадаємо, що у відповідь на резонансну заяву Вашингтона про те, що "Росія може атакувати Україну будь-якої миті" і готувати провокативні теракти на Донбасі, РФ виступила з відповіддю. На сайті посольства Росії в США з’явилося спростування, в якому слова американців назвали "істерикою" та заявили, що РФ нібито ні на кого нападати не збирається.