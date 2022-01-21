Украинцам советуют подготовить "тревожный чемоданчик" на случай войны: что нужно взять в первую очередь

Людям следует позаботиться о запасах еды и воды, а также подготовить документы и теплые вещи

Увы, в сети появляется все больше тревожной информации о том, что Россия может пойти на Украину полномасштабной войной. И хоть в РФ заявили, что делать этого они не собираются, а скопление техники на их территории — исключительно внутренний вопрос, украинцам предлагают ознакомиться с важной информацией на случай вторжения.

О том, как обезопасить свой дом, а также какие вещи нужно собрать в так называемый "тревожный чемоданчик", рассказали брошюре под названием "В случае чрезвычайной ситуации или войны", которую выпустил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Так, украинцам советуют на всякий случай собрать некоторые вещи во вместительный рюкзак или сумку. Первым делом, нужно взять:

паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы на собственность);

деньги (наличные деньги и банковские карты);

зарядные устройства для мобильных телефонов;

радио, фонарик, сигнальные устройства, компас, часы, компактный набор инструментов, нож, мусорные пакеты, блокнот, карандаш, нити, иглы, спички, зажигалки;

теплую одежду, нижнее белье, надежную удобную обувь;

гигиенические средства;

аптечку, включая медицинские препараты.

Также нужно позаботиться о посуде, воде и пище, которой должно хватить на трое суток.

Держать такой "тревожный чемодан" лучше ближе к выходу.

Напомним, что в ответ на резонансное заявление Вашингтона о том, что "Россия может атаковать Украину в любой момент" и готовить провокативные теракты на Донбассе, РФ выступила с ответом. На сайте посольства России в США появилось опровержение, в котором слова американцев назвали "истерикой" и заявили, что РФ якобы ни на кого нападать не собирается.