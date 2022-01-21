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Бежать от военных и падать на землю при обстреле: для украинцев выпустили брошюру с советами на случай войны

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Инструкции создал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Новость обновлена 21 января 2022, 07:44
Инструкции создал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Украинцам подробно рассказали о том, что делать, если наступит война на мирной территории

Невзирая на стремление украинских политиков не допустить полномасштабного вторжения России в Украину, многие заявляют, что война идет уже 8 год и не исключают эскалации конфликта. В связи с этим Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности представил брошюру под названием "В случае чрезвычайной ситуации или войны", которая поможет украинцам найти ответы на главный вопрос: что делать, если случится война?

Так, на 14 страницах документа можно узнать о хороших оборонных способностях нашей страны, которая сдерживает страну-агрессора с 2014 года. Также говорится о том, что если наступит полномасштабная война, то ключевым элементом станут подразделения территориальной обороны в каждой области.

Украинцам также советуют отнестись к собственному дому, как к крепости:

  • проверить подвалы и укрытия в доме;
  • сделать запасы питьевой и технической воды;
  • позаботиться о запасах продуктов длительного хранения;
  • собрать самые необходимые вещи и документы в случае экстренной эвакуации;
  • позаботиться о собственном транспорте: чтобы бак с топливом был полон для эвакуации;
  • позаботиться об альтернативных источниках обогрева и приготовления пищи в случае отключения электричества и газа.

Создатели брошюры советуют не рассказывать о своих планах малознакомым людям, всегда носить с собой паспорт, избегать столпотворений, а при виде военных с оружием — срочно покинуть опасный район.

Эти и десятки других полезных советов, в частности — что делать, если начались обстрелы, — читайте в подробных инструкциях от Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним, что в Кремле назвали санкции США против их банков опасным шагом, однако перекрутили данные так, якобы это приведет не к краху их банковской системы, а "возобновлению гражданской войны в Украине".

Теги:
#Россия #Советы #Война #Война в Украине
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