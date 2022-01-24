Офицер Вооруженных Сил Украины и блогер Елена Белозерская рассказала, что должно входить в "тревожный чемодан" гражданских.

Не нагнетая панику, потому что думаю, что не понадобится, пишу обещанный пост о содержании "тревожного чемодана" для гражданских. На самом деле на эту тему уже писано-переписано, и сказано все кроме главного: универсальных советов по содержимому чемодана, которые подходят всем, не существует в принципе.

Основная моя претензия к советам по этой теме: если примерно посчитать вес того, что должен лежать в чемоданчике, очень часто выясняется, что это килограммов 20-25. То есть, вариант для тренированного мужчины (который неизвестно почему гражданский). А если это пенсионерка? Или женщина, которая должна нести ребенка на руках? Или человек со слабым здоровьем? Что тогда?

Итак, начинаем с конца. Уже упакованный "чемоданчик" (лучше всего, чтобы это был легкий рюкзак) нужно повесить себе на спину и погулять с ним где-нибудь хотя бы часок. Если это проблемно – это не ваш чемодан. Или ваш, но двадцать лет назад.

Что тогда класть, а от чего можно отказаться?

Содержимое "тревожного чемодана" ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КТО ВЫ (ваш возраст, состояние здоровья, физическая подготовка, умения и навыки), И КАКИЕ У ВАС ПЛАНЫ.

Если в случае приближения боевых действий к Вашему населенному пункту Вы планируете уехать – лучше сделать это тогда, когда дороги еще не забиты беженцами и работает общественный транспорт. В то время, как точно высказался один знакомый, переселенец из ОРДЛО, это просто как сборы в обычное путешествие, в которое можно взять достаточно много багажа – практически все, что нужно на первое время. С единственным отличием: Вы не оставляете дома вещи, с которыми не согласны попрощаться навсегда.

Если же вы убегаете "в никуда" от смертельной опасности – багаж должен быть строго ограничен по весу. Кстати, действенный совет для любых попыток уехать и вообще для передвижения в беспокойное время: проверьте содержимое всех Ваших электронных устройств (смартфон, планшет, фотоаппараты, флешки и т.д.), чтобы у них не было ничего такого, что может не понравиться какой-то из сторон конфликта. Если вас задержат и захотят проверить, могут с вашего смартфона зайти на вашу страницу в соцсетях – подумайте об этом.

Если Вы приняли твердое решение, что бы ни произошло, оставаться дома, тогда Вам нужна лишь небольшая сумка, которую Вы при необходимости возьмете с собой в укрытие. Остальные нужные для жизни и выживания вещи будут храниться дома.

Итак, несколько практических советов по организации "чемодана" — для человека, который:

- самостоятельно выбирается из опасного места туда, куда можно добраться за сутки-двое-трое;

- которого вывозят представители власти или волонтеры – например, в какой-то временный лагерь для беженцев.

Одежда и все вещи должны быть только гражданские, это, кажется, уже знают все. Никаких камуфляжных цветов и военных наплечников, чтобы Вас не спутали с комбатантами. Внимание! Если Вы пожилая женщина – это Вас касается тоже. Одежда и особенно обувь – не новые, удобные и прочные.

Делим наш багаж на три части.

1) То, что нельзя потерять любой ценой – на себя. Только не в карман верхней одежды, которую Вы можете повесить где-то и Вам там карманы почистят, или просто в сумраке не найдете свою одежду. Где-то поближе к телу, но так, чтобы можно было достать. Это основные документы – паспорт, водительские права, право на собственность и т.п., защищенные от намокания; деньги и банковские карты; лекарства от хронических заболеваний, которые Вы принимаете постоянно. Плюс в карман верхней одежды мелкие вещи типа фонарика и зажигалки – чтобы не искать долго. Во внутренний карман – средство связи. Также зимой на себе желательно иметь подпопник – каремат-сидушку на резинке.

Если вы легкая добыча для грабителей – есть разумный совет держать где-то сверху кошелек с небольшой суммой денег, чтобы отдать их вооруженному бандиту или наркоману, который с помощью ножа будет собирать себе на дозу. Чтобы этого не произошло – старайтесь передвигаться в группе надежных людей.

2) В, собственно, чемоданчик-рюкзак, самое первое требование к которому МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС — кладем нужные вещи, которые в случае угрозы жизни или здоровью можно выбросить вместе с рюкзаком. Это могут быть:

- лекарство (жаропонижающее, противопростудное, обезболивающее, противовоспалительное, кровоостанавливающее, антидиарейное, лекарство от сердечного приступа, плюс запас медикаментов от "личных" хронических болезней). Бинты – это хорошо, но они занимают место плюс значительно чаще, чем серьезные ранения, в сложных условиях встречаются мелкие и средние порезы и растертые ноги. Поэтому желательно иметь достаточное количество пластырей – обычных, маленьких, и парочку хирургических пластырей.

- Ксерокопии документов – в файлах, заклеенных скотчем – от влаги;

- запасной мобильник (желательно не смартфон, а старая и надежная "звонилка"), зарядки для всей имеющейся у вас электроники;

- мультитул (если есть и нетрудный) или просто маленький складной ножик;

- запасной фонарик+батарейки, пара зажигалок, спички;

- заряженный повербанк, лучше два, один заряжаемый от солнца;

- маленький переходник из старой советской розетки на "евро" и наоборот;

- тройник (лучше удлинитель, но он весит и занимает место);

- карандаш, ручка, маленький блокнотик;

- бумажная карта (если куда-то самостоятельно едете или идете);

- маленький компактный радиоприемник (один в группу);

- гигиенические средства, в первую очередь – влажные салфетки. Они полезнее мыла, потому что может не быть воды. Попутно совет относительно туалетной бумаги: большой рулон занимает много места и его никогда не будет под рукой, поэтому проще иметь два-три незаконченных маленьких рулона в карманах брюк;

- небольшой металлический сосуд, в котором можно приготовить себе еду, если будет на чем, и поесть из нее;

- смена белья, теплые носки и теплая одежда (желательно флисовая, она легкая)

- химические грелки для ног;

- дешевый полиэтиленовый дождевик.

- пищевые продукты – в минимальном количестве, в расчете максимум на пару суток. Это разная "Мивина", сухофрукты и все прочее. Никаких консервов, никакого хлеба, никаких сухарей – все это вес и место.

- Относительно воды решайте сами. Мне всегда проще было сутки не пить (особенно зимой), чем тащить на себе хоть литр. Но организмы у людей разные. Во всяком случае, пластиковую бутылку для воды следует иметь с собой всегда.

Вещи размещаем логически – чтобы максимально ускорить и облегчить использование. Теплая одежда – сверху. Блокнот с ручкой, химические грелки, зарядку на телефон – в наружное маленькое отделение рюкзака и т.д.

Дальше возвращаемся к началу – гуляем с собранным рюкзаком. Если получился именно для Вас тяжелый – выбрасываем на свой страх и риск то, что самое тяжелое.

3) Если у Вас есть собственный автотранспорт, или Вас вывозят на автомобиле или бусе. Тогда вы можете взять с собой большее количество вещей – но есть возможность потерять их вместе с транспортом. Самые первые среди них спальник и каремат. Хотя это тоже как сказать: ночевать без спальника зимой в неотапливаемом помещении и не заболеть – я бы лично не смогла. Поэтому, если есть силы все это таскать, спальник и каремат очень желательно приторочить к рюкзаку. Но такие силы есть не у всех.

Выражение "у меня тревожный чемодан уже собран" необязательно должно восприниматься буквально – что прям так и стоит собранный в коридоре. Ведь совсем не факт, что он вообще понадобится, а многие вещи, предназначенные для чемодана, часто используются, и их неудобно держать упакованными. Поэтому, если Вы решили, что тревожный чемоданчик Вам нужен, начните с составления списка Ваших личных вещей, которые в него войдут, для удобства разделив их на подпункты, например: "Документы", "Одежда", "Гигиена", "Медицина". Если чего-то важного нет – докупите. Если такой список есть под рукой, а вещи дома – физически упаковать чемодан можно максимум за час. Время на это будет у всех.