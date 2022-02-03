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Росія може різко подвоїти кількість десантних кораблів у Чорному морі: деталі

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Збільшення контингенту в Кремлі виправдовують військовими навчаннями Новина оновлена 03 лютого 2022, 07:55
Збільшення контингенту в Кремлі виправдовують військовими навчаннями

До кінця зими в акваторії поблизу Криму може залишатися понад 20 різних суден

Лютий стане місяцем, протягом якого Росія, від якої надходить загроза нападу на Україну, наростить свій військовий контингент у Чорному морі. Тільки в найближчі дні очікується збільшення кількості десантних кораблів Кремля на шість одиниць.

Подробиці повідомила моніторингова група BlackSeaNews, звітуючи спільно з "Інститутом Чорноморських стратегічних досліджень".

Найсвіжіші експертні дані з’явилися у вівторок, 1 лютого. Таким чином, спеціалісти передбачають, що в акваторії Чорного моря з’являться:

  • 8 лютого — судна Korolev, Kaliningrad та Minsk, що належать до Балтійского флоту Росії;
  • 9 лютого — кораблі Petr Morgunov, Olenegorskiy Gornyak і Georgiy Pobedonosets, представники Північного флоту РФ.
Карта переміщень суден
Карта переміщень суден

Таке збільшення військово-морських сил пояснюють проведенням чергових навчань — цього разу спільних із Республікою Білорусь. Нагадаємо, що вони мають назву "Союзна рішучість-2022" і направлені на "нейтралізацію загроз на кордонах держав".

Усього в лютому очікується перебування 24 різних кораблів російського флоту в акваторії Чорного моря.

Повний список кораблів РФ у Чорному морі на лютий
Повний список кораблів РФ у Чорному морі на лютий

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одним із можливих сценаріїв агресії Росії стосовно України є напад з боку моря. Утім, експерти говорять про можливість висадки десанту з акваторії Азовського, а не Чорного моря.

Також ми розповідали, як, на думку віцеадмірала Сергія Гайдука, варто діяти Україні, аби зупинити російську агресію в морі.

Теги:
#Росія #Чорне море #десант #Кораблі
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