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План вторгнення в Україну в Росії точно є: експерт назвав ймовірні цілі Кремля

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Експерти переконані, що план вторгнення в Україну РФ має Новина оновлена 02 лютого 2022, 10:39
Експерти переконані, що план вторгнення в Україну РФ має

Екс-спікер Генштабу ЗСУ назвав напрямки, по яким може вдарити РФ у разі повномасштабної війни

Незважаючи на те, що в Росії неодноразово заявляли про те, що йти війною в Україну вони нібито не планують, військові експерти допускають сценарій повномасштабної війни.

Так, екс-спікер Генштабу ЗСУ Влад Волошин навів "Телеграфу" кілька аргументів на користь того, що країна-агресор, яка почала концентрувати угруповання військ біля наших кордонів з осені, може піти в атаку. Серед них такі факти – дані розвідки:

  • на кордонах з Україною перебуває 120-140 тисяч особового складу армії РФ;
  • для участі в навчаннях "Союзна рішучість-2022", які відбудуться з 10 по 20 лютого в Білорусі, РФ перекинула туди найновіші зразки свого озброєння (винищувачі Су-35, ракетні комплекси ППО С-400 "Тріумф", дивізіон комплексів ППО малої дальності") Панцир-С");
  • із Середземного моря до Чорного йдуть великі десантні кораблі, які Росія перекидає з Північного та Балтійського флоту. За словами Волошина, ці кораблі можуть здійснювати висадку десанту на узбережжя поблизу Одеси. І саме звідти, каже експерт, можливий ще один удар РФ, щоб пробити сухопутний коридор до Придністров’я.
  • зосередження потужних сил у окупованому Криму, звідки можна вдарити по Херсонщині;
  • 1 і 2 Армійські корпуси Росії, що базуються в ОРДЛО.

"Все говорить про те, що план масштабного вторгнення в Україну в Росії є точно. І якщо його приведуть в дію, удар завдадуть з декількох напрямків", — вважає військовий експерт.

Нагадаємо, що через заяви Путіна про уявну загрозу з боку України в США для нього придумали їдке прізвисько.

Теги:
#Росія #Прогноз #Володимир Путін #агресія РФ
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