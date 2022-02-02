План вторгнення в Україну в Росії точно є: експерт назвав ймовірні цілі Кремля
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 467
Екс-спікер Генштабу ЗСУ назвав напрямки, по яким може вдарити РФ у разі повномасштабної війни
Незважаючи на те, що в Росії неодноразово заявляли про те, що йти війною в Україну вони нібито не планують, військові експерти допускають сценарій повномасштабної війни.
Так, екс-спікер Генштабу ЗСУ Влад Волошин навів "Телеграфу" кілька аргументів на користь того, що країна-агресор, яка почала концентрувати угруповання військ біля наших кордонів з осені, може піти в атаку. Серед них такі факти – дані розвідки:
- на кордонах з Україною перебуває 120-140 тисяч особового складу армії РФ;
- для участі в навчаннях "Союзна рішучість-2022", які відбудуться з 10 по 20 лютого в Білорусі, РФ перекинула туди найновіші зразки свого озброєння (винищувачі Су-35, ракетні комплекси ППО С-400 "Тріумф", дивізіон комплексів ППО малої дальності") Панцир-С");
- із Середземного моря до Чорного йдуть великі десантні кораблі, які Росія перекидає з Північного та Балтійського флоту. За словами Волошина, ці кораблі можуть здійснювати висадку десанту на узбережжя поблизу Одеси. І саме звідти, каже експерт, можливий ще один удар РФ, щоб пробити сухопутний коридор до Придністров’я.
- зосередження потужних сил у окупованому Криму, звідки можна вдарити по Херсонщині;
- 1 і 2 Армійські корпуси Росії, що базуються в ОРДЛО.
"Все говорить про те, що план масштабного вторгнення в Україну в Росії є точно. І якщо його приведуть в дію, удар завдадуть з декількох напрямків", — вважає військовий експерт.
Нагадаємо, що через заяви Путіна про уявну загрозу з боку України в США для нього придумали їдке прізвисько.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-