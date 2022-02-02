"Лисиця боїться курей": у Байдена їдко пройшлися по Путіну

Президент РФ заявив, що саме Україна нібито несе загрозу, хоча ситуація склалася з точністю до навпаки

Президенту РФ Володимиру Путіну, який напередодні розкритикував НАТО, у Білому домі вигадали їдке порівняння. Політика назвали "лисицею в курнику", коментуючи його заяву про те, що нібито Україна загрожує Росії, а не навпаки.

Таке порівняння використала у своїй промові спікер Білого дому Джен Псакі.

"Коли лисиця кричить з даху курника, що вона боїться курчат, що вони (керівництво РФ, – ред.) по суті і роблять, цей страх не подається як констатація факту. І коли ви дивитеся, як Путін кричить про страх перед Україною та українцями, це теж не слід подавати як констатацію факту", — сказала Псакі, запевняючи, що Штати усвідомлюють, хто тут лисиця, а хто курчата.

За словами спікера Білого дому, США відомо про нарощування кількості російської техніки та солдатів на кордонах з Україною, а також про перекидання армії до Білорусі. Однак щодо подальших планів Путіна, продовжує Псакі, інформації немає ні в кого, тому вони сподіваються на врегулювання ситуації дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, військові експерти розповіли "Телеграфу", що відбувається навколо українських кордонів, звідки може вдарити Росія, а також наскільки загроза вторгнення актуалізується у лютому.