"Лиса боится кур": у Байдена едко прошлись по Путину

Президент РФ заявил, что именно Украина якобы несет угрозу, хотя ситуация сложилась с точностью до наоборот

Президенту РФ Владимиру Путину, который накануне раскритиковал НАТО, в Белом доме придумали едкое сравнение. Политика назвали "лисой в курятнике", комментируя его заявление о том, что якобы Украина угрожает России, а не наоборот.

Такое сравнение использовала в своей речи спикер Белого дома Джен Псаки.

"Когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят, что они (руководство РФ, – ред.) по сути и делают, этот страх не преподносится как констатация факта. И когда вы смотрите, как Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это тоже не следует преподносить как констатацию факта", – сказала Псаки, уверяя, что Штаты осознают, кто тут лис, а кто цыплята.

По словам спикера Белого дома, США известно о наращивании количества российской техники и солдат на границах с Украиной, а также о переброске армии в Беларусь. Однако о дальнейших планах Путина, продолжает Псаки, информации нет ни у кого, поэтому они надеются на урегулирование ситуации дипломатическим путем.

Напомним, военные эксперты рассказали "Телеграфу", что происходит вокруг украинских границ, откуда может ударить Россия, а также насколько угроза вторжения актуализируется в феврале.