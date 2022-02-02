Будет ли война? План вторжения у России есть, но Путин знает об "адских" последствиях

По всем признакам, Россия заканчивает подготовку к вторжению, но это может быть и блефом

В понедельник, 31 января, в Нью-Йорке прошло срочное заседание Совета безопасности ООН.

Обсуждалась вероятная военная угроза, исходящая от России, не только для Украины, но и других стран.

Военные эксперты рассказали "Телеграфу", что происходит вокруг украинских границ, откуда может ударить Россия, а также – насколько угроза вторжения актуализируется в феврале.

План масштабной атаки у россиян есть

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин напоминает, что с середины осени РФ начала концентрировать группировки войск у наших границ.

"По данным различных разведок, спутниковым снимкам и так далее, на данный момент речь идет о 120-140 тысяч личного состава. Кроме того, Россия для участия в учениях "Союзная решимость-2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля в Беларуси, перебросила туда новейшие образцы своего вооружения. Это истребители Су-35, ракетные комплексы ПВО С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С". То есть, РФ сосредотачивает значительное количество сил и средств по периметру границ с Украиной. Причем не только на своей территории, но и на территории Беларуси", – отмечает эксперт.

Кроме того, продолжает он, из Средиземного моря в Черное идут большие десантные корабли, которые Россия перебрасывает с Северного и Балтийского флота.

"Эти корабли могут осуществлять высадку десанта на побережье вблизи Одессы. Откуда возможен комплексный удар с целью захвата нашей Бессарабии, Одессы, и пробития сухопутного коридора в подконтрольное россиянам Приднестровье, – поясняет Влад Волошин. – В аннексированном Крыму россияне сосредотачивают также мощные силы и средства, с помощью которых реально осуществить удар по перешейку, перебрасывание различными десантными способами легких маневренных мобильных подразделений для дальнейшего захвата наших территорий – теперь уже в Херсонской области. Кроме того, танковые, механизированные, мотострелковые соединения РФ сосредотачивает на северо-восточном направлении. Не будем забывать и о российской группировке войск в ОРДЛО – так называемые 1 и 2 Армейские корпуса. Всё говорит о том, что план масштабного вторжения в Украину у России точно есть. И если его приведут в действие, удар нанесут с нескольких направлений".

Паниковать не надо, но…

Ветеран АТО, актер, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук признался, что пока не видит той боевой мощи, с которой РФ могла бы на новых участках вторгнуться на территорию Украины.

"Ведь удержать новую оккупированную территорию будет крайне сложно. Да, у россиян мощная авиация, ракеты любого радиуса и силы. Но в ближнем бою, в мотивации они проиграют – и отдают себе в этом отчет. Плюс – украинская армия сейчас в разы сильнее, чем в 2014-м", – подчеркивает ветеран АТО.

В то же время, отмечает он, с нашей стороны глупо не прислушиваться к международным партнерам, которые предупреждают о большом риске российского вторжения.

"Можно вспомнить премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который долгое время предупреждал СССР и Сталина лично, что Советский Союз станет следующей жертвой фашисткой Германии. И та в итоге напала. Не хотелось бы проводить аналогии, но к таким звоночкам надо прислушиваться", – уверен Андрей Рымарук.

При этом украинская власть старается всячески снизить накал страстей. И президент Владимир Зеленский, и ряд других официальных лиц уверяют – угроза есть, но новое нападение со стороны РФ вовсе не так неотвратимо, как пишут некоторые западные издания.

"Украинская власть признаёт, что существует угроза. Но отмечает, что на данный момент это не ближайшая перспектива (день-два, неделя). И она права, что не сходится во мнении с некоторыми западными политиками и спецслужбами, будто вторжение фактически неотвратимо, – считает Влад Волошин. – Это привело бы к панике, которая и так уже натворила бед в нашей экономике. Абсолютно верно президент и его окружение делают акценты, что Украина и так почти восемь лет ведет войну с Россией. И часть наших вооруженных сил постоянно задействована в боевых действиях – на Донбассе. То есть, мы давно воюем. И готовы ко всему. Еще важный момент. Наши зарубежные партнеры считают, что развертывание российских войск примерно в 200 км от украинских границ – уже признак скорого вторжения. А мы говорим о 100-120 км зоне. И напоминаем, что даже на более близком расстоянии есть постоянные места дислокации до 80 тысяч вооруженных сил РФ. Да, их стало больше примерно в полтора раза. Но это не критично".

Влад Волошин напоминает, что Украина получает от наших партнеров и вооружение, и военно-техническую помощь.

И, по сути, готовится к широкомасштабной агрессии.

"Будет открытая атака или нет – предсказать невозможно. Но по всем признакам, Россия заканчивает подготовку к вторжению. Хоть нельзя исключать и игру на публику, шантаж с целью склонить Запад к выполнению тех или иных "хотелок" Кремля", – отмечает эксперт.

Россия боится и понимает, что будет больно

По мнению Влада Волошина, хоть российская власть и размахивает военной дубинкой, но вряд ли готова идти на обострение.

Как доказательство тому – различные встречи на международном уровне. Идет комплексное обсуждение вопросов безопасности между российскими дипломатами — с одной стороны, и американскими, европейскими, натовскими – с другой.

"Похоже, РФ сама боится начать "большую войну". По моему мнению, она будет продолжать нагнетать обстановку, накапливать войска. По некоторым данным, хочет довести их количество на российско-украинской границе до 170-180 тысяч. Но держать такую группировку – накладно. А стоять в полях и бездействовать – боеготовность падает. Всё будет до определенной точки – условной точки невозврата. И именно февраль может стать такой точкой", – прогнозирует Влад Волошин.

По мнению Андрея Рымарука, международный диалог с РФ ведется сейчас на повышенных тонах. Вопрос в том, будут ли стороны (РФ и противопоставленные ей США, ЕС, НАТО) далее повышать градус – или произойдет деэскалация. И тут ресурсов, пространства для маневра у коллективного Запада всё же больше.

"Мы видим увеличение материально-технической помощи Украине со стороны ряда стран Запада. Видим готовность поставлять боеприпасы, технику, вооружение. Видим предупреждения со стороны США, Великобритании, ЕС, НАТО в стиле: если Россия нападет – ей будет очень больно. В свою очередь, РФ отвечает – нам и так больно, мы под санкциями, которые ощутимо бьют по бюджету. Но вряд ли в Кремле не понимают, что новые санкции, в случае эскалации, станут действительно "адскими". А потому предположу, что в феврале особых потрясений ждать не стоит, – говорит Андрей Рымарук. – Совместные командно-штабные учения РФ и Беларуси закончатся без эксцессов. Техника после них начнет возвращаться в свои пункты постоянной дислокации. Часть перекинется на границу РФ и Украины, меньшая часть зайдет на временно оккупированную территорию. Донбасса. Очередной раунд переговоров советников нормандской четверки ни к чему не приведет. Если даже до чего-то договорятся, это будет временно, ситуативно. И, похоже, РФ, понимая, что будет нестерпимо больно в случае очередного вторжения в Украину, будет просто качать ситуацию на Донбассе. Создавать там локальные очаги напряжения".

У нас же, уверен разведчик, нет другого выхода, кроме как укреплять связи с международными партнерами, договариваться о более крупных поставках материально-технической помощи, максимально быстро проводить модернизацию существующего вооружения. Усиливать ПВО, авиацию, военно-морской флот.

"Лишь так мы сможем себя хоть как-то обезопасить от одной из самых мощных армий мира, – уверен Андрей Рымарук. – А с этим невменяемым соседом нам жить еще очень долго".

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Стягивание российских войск к украинским границам началось осенью 2021 года. Тогда же в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия готовится к началу полномасштабного вторжения в Украину. Зимой эти сообщения приобрели массовый характер.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза вторжения сейчас не выше, чем в 2021 году – и призвал не пугать граждан.

В западных СМИ после этого появилась информация о том, что из-за разных оценок исходящей от России угрозы между главой украинского государства и президентом США Джо Байденом возникли разногласия.

Сам Зеленский это опровергает.

Тем временем, в России ряд деятелей науки, политики и культуры начали сбор подписей против возможного вторжения в Украину.