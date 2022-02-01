Рус

Путін вперше висловився про "стратегії безпеки" для НАТО (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
272
За словами Путіна, США відмовили Кремлю у більшості вимог Новина оновлена 01 лютого 2022, 19:27
За словами Путіна, США відмовили Кремлю у більшості вимог

У Москві вважають, що на Заході вибірково ставляться до російської позиції

Наприкінці січня російські політики надали НАТО різні договори, у яких прописали собі "гарантії безпеки". Проте, як заявив 1 лютого російський лідер Володимир Путін, більшість вимог Кремля були навмисне проігноровані.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначимо, що президент РФ вперше публічно прокоментував ситуацію між Москвою і Північноатлантичним альянсом. За його словами, хоч у Кремлі, як і раніше, вивчають отриману відповідь, більшість гарантій було відхилено.

"А саме: недопущення розширення НАТО, відмова від розміщення ударних озброєнь поблизу російських міст, повернення військової інфраструктури блоку в Європі до 1997 року, коли було підписано основний акт Росія — НАТО", — заявив Володимир Путін.

Виступ Путіна

На думку політика, у США дуже вибірково ставляться до гарантій безпеки щодо різних країн. Він вважає, що зміцнення одних держав неможливо допускати, якщо від цього постраждають інші.

При цьому офіційної позиції Москви щодо відповіді Альянсу поки що немає — документ розглянутий не до кінця, хоча його загальна позиція вже зрозуміла.

Зазначимо, що насамперед у РФ хотіли, щоб країни, які раніше були членами Радянського Союзу, не мали змоги вступити до НАТО (насамперед Україна). Також йшлося про виведення військ об’єднання з території балтійських держав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, на думку військового експерта Георгія Туки, у Кремлі заздалегідь розуміли, яку відповідь вони отримають від Альянсу. Втім, подібну позицію Заходу Путін може використати як нагоду для подальшої військової агресії.

Також ми повідомляли, що Україна ініціювала створення власного "міні-НАТО", членами якого також стануть Великобританія та Польща.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Володимир Путін
Журналісти доводять причетність нардепа Трухіна до масштабної ДТП під Києвом
Політика
Журналісти відкопали те саме відео після аварії з нардепом Трухіним - його обіцяють вигнати з фракції "слуг"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Журналісти доводять причетність нардепа Трухіна до масштабної ДТП під Києвом
Журналісти відкопали те саме відео після аварії з нардепом Трухіним - його обіцяють вигнати з фракції "слуг"
Дата публікації
Категорія
Президент нагадав, що у 2014 році не було й натяку на можливу війну
"Це все в минулому": Зеленський різко висловився про відносини України та Росії
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Борис Джонсон дали спільний брифінг після перемовин
"До останньої краплі крові": прем’єр Британії пояснив, чим обернеться вторгнення Росії в Україну
Дата публікації
Категорія
Мер стверджує, що після спроб захопити місто у 2014 році було зроблено висновки
Терехов про окупацію Харкова: "У місті немає бажаючих повторити долю Донецька та Луганська"
Дата публікації
Категорія
Північнокорейський лідер грає на руку Кремлю
Кім Чен Ин на стороні Путіна: як запуски ракет КНДР відволікають США від України