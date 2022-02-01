Путін вперше висловився про "стратегії безпеки" для НАТО (відео)

У Москві вважають, що на Заході вибірково ставляться до російської позиції

Наприкінці січня російські політики надали НАТО різні договори, у яких прописали собі "гарантії безпеки". Проте, як заявив 1 лютого російський лідер Володимир Путін, більшість вимог Кремля були навмисне проігноровані.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначимо, що президент РФ вперше публічно прокоментував ситуацію між Москвою і Північноатлантичним альянсом. За його словами, хоч у Кремлі, як і раніше, вивчають отриману відповідь, більшість гарантій було відхилено.

"А саме: недопущення розширення НАТО, відмова від розміщення ударних озброєнь поблизу російських міст, повернення військової інфраструктури блоку в Європі до 1997 року, коли було підписано основний акт Росія — НАТО", — заявив Володимир Путін.

Виступ Путіна

На думку політика, у США дуже вибірково ставляться до гарантій безпеки щодо різних країн. Він вважає, що зміцнення одних держав неможливо допускати, якщо від цього постраждають інші.

При цьому офіційної позиції Москви щодо відповіді Альянсу поки що немає — документ розглянутий не до кінця, хоча його загальна позиція вже зрозуміла.

Зазначимо, що насамперед у РФ хотіли, щоб країни, які раніше були членами Радянського Союзу, не мали змоги вступити до НАТО (насамперед Україна). Також йшлося про виведення військ об’єднання з території балтійських держав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, на думку військового експерта Георгія Туки, у Кремлі заздалегідь розуміли, яку відповідь вони отримають від Альянсу. Втім, подібну позицію Заходу Путін може використати як нагоду для подальшої військової агресії.

Також ми повідомляли, що Україна ініціювала створення власного "міні-НАТО", членами якого також стануть Великобританія та Польща.