Нагадали про факти допомоги у 1992 році.

Дипломатична конфронтація Росії з країнами НАТО через ризик вторгнення в Україну та відстоювання своїх геополітичних інтересів супроводжується гучними заявами та вимогами РФ. У медіа організація часто виставляється у негативному ключі.

Блогер Максим Мирович нагадав, що російські військові та представники організації вже зустрічалися — тридцять років тому Альянс допоміг Росії пережити важкі часи та надсилав гуманітарну допомогу продовольством.

За його даними від країн НАТО, серед яких США та Канада, до Росії прибули 282 рейси з більш ніж сімома тисячами тонн продовольства та медикаментів. Він також опублікував архівні кадри розвантаження продуктів: заморожених курячих стегенець, консервів, мішків із сипучими продуктами.

Розвантаження "гуманітарки"

Передача продуктів харчування

Прибули американські консерви

Він також нагадав, що постачання продовольства до Росії зі США було і раніше. Зазначимо, що серед чотирьох постачань, які згадує Мирович за 150 років, були продукти на початку 20-х років ХХ століття для подолання голоду.

Блогер також іронізував над тим, що могло "зацікавити" війська союзу в Росії — зламані санки, безкоштовне житло, чайний гриб та інше. Також він розповів, що частина товарів з "гуманітарки" хоч і була безплатною, опинялася на прилавках магазинів.

Товари від країн-помічників продавали

Раніше "Телеграф" писав про статистику згадки слова "фашизм" та однокорінних до нього в Радянському Союзі на початку Другої світової війни. Майже два роки загрозу Німеччині ігнорували навіть на рівні медіа.