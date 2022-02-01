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НАТО вже "воювало" з РФ: росіян присоромили історичним фактом

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Літак НАТО із вантажем продовольства Новина оновлена 01 лютого 2022, 09:58
Літак НАТО із вантажем продовольства

Нагадали про факти допомоги у 1992 році.

Дипломатична конфронтація Росії з країнами НАТО через ризик вторгнення в Україну та відстоювання своїх геополітичних інтересів супроводжується гучними заявами та вимогами РФ. У медіа організація часто виставляється у негативному ключі.

Блогер Максим Мирович нагадав, що російські військові та представники організації вже зустрічалися — тридцять років тому Альянс допоміг Росії пережити важкі часи та надсилав гуманітарну допомогу продовольством.

За його даними від країн НАТО, серед яких США та Канада, до Росії прибули 282 рейси з більш ніж сімома тисячами тонн продовольства та медикаментів. Він також опублікував архівні кадри розвантаження продуктів: заморожених курячих стегенець, консервів, мішків із сипучими продуктами.

Розвантаження "гуманітарки"
Розвантаження "гуманітарки"
Передача продуктів харчування
Передача продуктів харчування
Прибули американські консерви
Прибули американські консерви

Він також нагадав, що постачання продовольства до Росії зі США було і раніше. Зазначимо, що серед чотирьох постачань, які згадує Мирович за 150 років, були продукти на початку 20-х років ХХ століття для подолання голоду.

Блогер також іронізував над тим, що могло "зацікавити" війська союзу в Росії — зламані санки, безкоштовне житло, чайний гриб та інше. Також він розповів, що частина товарів з "гуманітарки" хоч і була безплатною, опинялася на прилавках магазинів.

Товари від країн-помічників продавали
Товари від країн-помічників продавали

Раніше "Телеграф" писав про статистику згадки слова "фашизм" та однокорінних до нього в Радянському Союзі на початку Другої світової війни. Майже два роки загрозу Німеччині ігнорували навіть на рівні медіа.

Теги:
#НАТО #Росія #Гуманітарна допомога
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