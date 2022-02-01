Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби
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Таке об’єднання допоможе Україні зміцнити оборону до вступу до НАТО.
У Європі з’явиться новий мініальянс, ініціатором створення якого виступила Україна. Її союзниками по блоку стануть Польща та Велика Британія.
Така інформація пролунала від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Facebook.
За його словами, заява про створення альянсу вже є офіційною. Перші ж чутки про подібне об’єднання з’явилися у пресі наприкінці січня, коли про таку можливість заговорили у Лондоні. Зазначимо, що незабаром британський центр аналітики Council on Geostrategy навіть надав спеціальну карту щодо взаємодії нового блоку.
Як зазначив Кулеба, ініціатива щодо створення подібного мініальянсу між трьома країнами належить Україні. Це сталося ще у жовтні 2021 року; до цього ж часу велася вся підготовча робота у міністерствах закордонних справ цих країн.
"Суть у тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС та НАТО. Вони потрібні нам уже сьогодні", — наголосив міністр.
Також Дмитро Кулеба зазначив, що головне у новому блоці — не територіальна близькість країн, а спільні інтереси та потенціал для тристоронньої співпраці. На його думку, блок Лондон-Варшава-Київ здатний об’єднати Чорне море, Балтику та Атлантику — як мінімум, у торговому та економічному планах.
Загальна заява про створення такого об’єднання на рівні трьох МЗС планувалася на 2 лютого, однак відбудеться пізніше — через хворобу британського міністра Елізабет Трасс.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка з європейських країн категорично виступає проти прийняття України до НАТО і які причини для цього має.
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