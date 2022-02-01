Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби

Таке об’єднання допоможе Україні зміцнити оборону до вступу до НАТО.

У Європі з’явиться новий мініальянс, ініціатором створення якого виступила Україна. Її союзниками по блоку стануть Польща та Велика Британія.

Така інформація пролунала від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Facebook.

За його словами, заява про створення альянсу вже є офіційною. Перші ж чутки про подібне об’єднання з’явилися у пресі наприкінці січня, коли про таку можливість заговорили у Лондоні. Зазначимо, що незабаром британський центр аналітики Council on Geostrategy навіть надав спеціальну карту щодо взаємодії нового блоку.

Лінія взаємодії Лондон-Варшава-Київ

Як зазначив Кулеба, ініціатива щодо створення подібного мініальянсу між трьома країнами належить Україні. Це сталося ще у жовтні 2021 року; до цього ж часу велася вся підготовча робота у міністерствах закордонних справ цих країн.

"Суть у тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС та НАТО. Вони потрібні нам уже сьогодні", — наголосив міністр.

Також Дмитро Кулеба зазначив, що головне у новому блоці — не територіальна близькість країн, а спільні інтереси та потенціал для тристоронньої співпраці. На його думку, блок Лондон-Варшава-Київ здатний об’єднати Чорне море, Балтику та Атлантику — як мінімум, у торговому та економічному планах.

Загальна заява про створення такого об’єднання на рівні трьох МЗС планувалася на 2 лютого, однак відбудеться пізніше — через хворобу британського міністра Елізабет Трасс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка з європейських країн категорично виступає проти прийняття України до НАТО і які причини для цього має.