"Ми ніколи не приймемо такого підходу": в Угорщині розповіли, чому блокують вступ України до НАТО

У Будапешті знову порушили тему прав угорців на території України.

В Угорщині заявили, що в Україні є "багато недоліків" у сфері поваги до прав національних меншин.

Про це розповів глава МЗС країни Петер Сійярто у коментарі ТАСС.

За його словами, якщо Україна думає про подальшу євроатлантичну інтеграцію, то їй варто провести "низку серйозних змін".

Сійярто не став перераховувати їх усі, але вказав на ситуацію із правами етнічних угорців.

Зокрема він заявив про те, що в Україні "порушуються права" на використання ними рідної мови у низці сфер на кшталт освіти, культури та релігії. Крім того, він назвав "антидемократичним" закон, який забороняє займати громадські посади людям із подвійним громадянством.

Водночас він наголосив, що у Будапешті розуміють, з якими викликами стикається Україна у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

"Але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", — сказав глава МЗС Угорщини.

Як повідомлялось раніше, Угорщина, яка є країною-членом НАТО та ЄС, продовжує блокувати вступ України до цих двох союзів. Крім того, уряд Угорщини проводить політику об’єднання свого народу, у зв’язку з чим упродовж кількох останніх десятиліть Будапешт виділяв кошти на розвиток мережі угорських навчальних закладів на території України.