"Є багато причин для занепокоєння": що думає західна преса щодо конфлікту України і Угорщини

Проблеми, з якими Україна стикається на своїх західних рубежах, викликають тривогу у керівництва країною

В України складаються складні відносини з деякими сусідніми країнами. Так, в кінці вересня Угорщина підписала довгостроковий газовий контракт з російським "Газпромом" на постачання блакитного палива в обхід України. Офіційні особи України виступили з критикою цієї угоди.

Недавня стаття на сайті National Interest розповідає про те, чому Угорщина являеє собою ще одну проблему для президента Зеленського. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Поточний стан справ

Президент України Володимир Зеленський стикається з величезною грудою проблем, які захльостують країну. З одного боку конфлікт на сході України, що триває вже восьмий рік, низька ефективність парламенту, відсутність істотних іноземних інвестицій в економіку, позамежний рівень корупції на всіх соціальних рівнях, а з іншого боку назріваючі проблеми із західними сусідами не дають можливості говорити про якісь успіхи в побудові сильної держави.

Молодий лідер України хоче завершити збройний конфлікт, вивести Україну на високий рівень розвитку економіки і знищити корупцію — все це гідні, але складні цілі.

Ще одним прагненням Зеленського є вступ України до НАТО. За час свого перебування при владі Зеленський і його команда щосили намагалися припинити кровопролиття на сході України. Це полегшило б можливості для інтеграції Києва з європейськими структурами.

Незважаючи на величезні зусилля, поки це не вдається.

Проблеми на західному кордоні

Однак на західних кордонах країни присутня ще одна проблема, яка всіма силами перешкоджає просуванню України до членства в НАТО і ЄС. Це Угорщина.

Регіон, що межує з Угорщиною, Румунією та Словаччиною, Закарпаття є домом для гуцулів, румунів, угорців і невеликого єврейського населення. Тут люди, здається, більш терпимі, ніж в інших частинах країни. У цьому районі панує ставлення "живи і давай жити іншим". Принаймні, так здається на перший погляд.

В України склалися хороші, міцні, і добросусідські відносини з Румунією, чого не скажеш про відносини з Угорщиною. Цей сусід наполегливо створює складнощі для України. З огляду на те, що Будапешт є членом НАТО і Євросоюзу, він блокує вхід Києва до будь-яких з цих структур. Угорські політики проводять політику об’єднання свого народу, і Будапешт з радістю виділяє кошти для цього.

За Тріанонською угодою в 1920 році Угорщину було розділено. Частина угорського населення опинилася за межами сучасної Угорщини. На даний момент населення Угорщини налічує близько 10 млн чоловік. У сусідній Румунії проживає близько мільйона угорців. Ще менша кількість їх присутня в Словаччині — близько півмільйона, і в Україні — 120 тис.

Протягом декількох останніх десятиліть Будапешт виділяв кошти на розвиток мережі угорських навчальних закладів на території України. Вони забезпечували вивчення угорської мови в дитячих садах, школах, і вищих навчальних закладах.

І хоча відносини між угорцями та українцями на побутовому рівні залишаються відмінними, цього не можна сказати про відносини між офіційним Будапештом і Києвом. Угорщина "ставить палиці в колеса" Україні на шляху інтеграції в НАТО і заявляє про мовну проблему в Західній Україні.

До чого тут Москва?

Складні відносини з Угорщиною дозволяють Москві ускладнити життя Києва. В регіоні є все, що потрібно для протидії офіційному Києву: безліч особистостей з сумнівною лояльністю Києву, безліч мов, високий рівень корупції і один з найсильніших рівнів прихильності Московському патріархату Російської православної церкви в Україні.

Неважко здогадатися, що Росія має свій інтерес в Закарпатті та прикладає свою руку для дестабілізації ситуації в регіоні.

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На щастя, геополітична ситуація в Карпатах поки що залишається спокійною. Ніхто не наважувався почати активні сепаратистські дії. Але, не варто послаблювати пильність, адже угорська громада, що фінансується з Будапешта, має свої газети, веб-сайти, і телеканали. А місцеві жителі часто мають не тільки український паспорт, але і угорський.

Провокаційні заяви політиків

Угорська політична партія "Фідес", яку пов’язують з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, неодноразово висловлювалася про Україну, повторюючи трактування російської пропаганди. "Дії українського уряду ведуть до громадянської війни на Закарпатті", — йдеться в заяві Фідес в 2020 році

"Вони не вірять в успішне майбутнє України. Вони не вважають Україну державою", — заявляють патріоти України в цьому регіоні.

Для України, 40-мільйонної багатонаціональної країни, що знаходиться в процесі масштабного державного будівництва, це велика проблема.

Чи є вихід?

Це дуже різноманітний регіон. Перед Другою світовою війною приблизно від однієї третини до половини населення становили євреї, але лише деякі з 85 тис. євреїв регіону пережили нацистське вторгнення. Історично синагоги були в Мукачеві, Ужгороді та Берегові.

На думку України план Угорщини щодо реінтеграції своїх історичних земель виглядає абсолютно безглуздо. Молоді угорці в Україні мають паспорти ЄС, і вони все частіше виїжджають за кордон. Це лише питання часу, коли угорське населення України переїде до Європейського Союзу або повністю асимілює.

Є багато причин для занепокоєння за майбутнє регіону. У місті Берегово Угорський Закарпатський інститут пропонує програму вивчення української мови для тих, хто розмовляє угорською. Угорський прапор висить на великій католицькій церкві на центральній площі. Неймовірно, але в будівлі міської ради є прапори України та Угорщини. Потрібно постійно нагадувати собі, що ми в Україні, а не в Угорщині.

Можливо, є вихід. У місті Виноградів від 13 до 26% з 30 тис. мешканців — угорці. Вони вільно розмовляють українською і угорською мовами, і існує природне змішання ідентичностей. Якщо Зеленський хоче досягти своєї мети — приєднання України до організацій Європи, включаючи НАТО, — він повинен знайти спосіб працювати з непокірним Будапештом і краще інтегрувати Карпатський регіон у вже реалізований проект національного будівництва. Подолати цей виклик буде нелегко.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Угорщина вкладає мільярди в Західну Україну і таємно підтримує сепаратистські настрої.