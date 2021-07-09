Венгрия вкладывает миллиарды в Западную Украину - расследование

Закарпатская область получила от венгерского фонда Бетлера Габора более трех миллиардов гривен за 9 лет. Речь о периоде с 2011 по 2020 года. Этот фонд - государственный и занимается реализацией целей, связанных с национальной политической стратегии правительства Венгрии.

Об это рассказали "Схемы" в новом расследовании.

Это не единственный фонд, который поддерживает деньгами венгров за рубежом. Согласно полученным данным, венгерские деньги на Закарпатье получают образовательные учреждения, церкви, частный бизнес, в том числе связанный с туризмом.

Миллионы на культуру и проблемы с политагитацией

Также среди центральных объектов поддержки - культура. «Схемы» сообщают, что за десять лет правительство Венгрии вложило в культуру Закарпатья не менее 2,5 млн евро.

Тут выпускаются несколько газет на венгерском языке и действуют венгерские партии, которые избираются на местных выборах в Украине. В расследовании напомнили, что в Украину был запрещен въезд уполномоченному венгерского правительства по Закарпатью - из-за агитации на местных выборах 2020 за конкретную политсилу. Более того, глава правительства Виктор Орбан также встречался с кандидатом в депутаты на выборах в Верховную Раду в 2019 году за неделю до волеизъявления.

Причем политическая ситуация непростая с двух сторон. Журналисты нашли доказательства того, что на выборах в Венгрии голосовали "фиктивные венгры" - украинцы, которые получили паспорта от правительства, но не живут в стране и от украинского гражданства не отказываются.

Журналист из будапештского бюро Радио Свобода Роберт Батори рассказал, что в руинах одного дома может быть зарегистрировано 340 человек.

Есть ли сепаратизм на Закарпатье?

Жители Закарпатья, получившие гранты, проблему отрицают. Поддерживают их и руководители местных политсил. При этом следователи СБУ открыли на главу одной из венгерских партий производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - «государственная измена» и «финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти в Украине».

Ранее "Телеграф" сообщал, что Венгрия и Сербия завершили строительство части газопровода.