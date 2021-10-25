"Есть много причин для беспокойства": что думает западная пресса о конфликте Украины и Венгрии

Проблемы, с которыми Украина сталкивается на своих западных рубежах, вызывают тревогу у руководства страной

У Украины складываются сложные отношения с некоторыми соседними странами. Так, в конце сентября Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с российским "Газпромом" на поставку голубого топлива в обход Украины. Официальные лица Украины выступили с критикой этого соглашения.

Недавняя статья на сайте National Interest рассказывает о том, почему Венгрия представляет собой еще одну проблему для президента Зеленского. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Текущее положение дел

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с огромным комом проблем, захлестывающим страну. С одной стороны продолжающийся уже восьмой год конфликт на востоке Украины, низкая эффективность парламента, отсутствие существенных иностранных инвестиций в экономику, запредельный уровень коррупции на всех социальных уровнях, а с другой стороны назревающие проблемы с западными соседями не дают возможности говорить о каких-либо успехах в построении сильного государства.

Молодой лидер Украины хочет завершить вооруженный конфликт, вывести Украину на высокий уровень развития экономики и уничтожить коррупцию — все это достойные, но трудные цели.

Еще одним стремлением Зеленского является вступление Украины в НАТО. За время своего пребывания при власти Зеленский и его команда изо всех сил старались добиться прекращения кровопролития на востоке Украины. Это облегчит возможности для интеграции Киева с европейскими структурами.

Несмотря на огромные усилия, пока это не удается.

Проблемы у западной границы

Однако у западных границ страны присутствует еще одна проблема, которая всеми силами препятствует продвижению Украины к членству в НАТО и ЕС. Это Венгрия.

Регион, граничащий с Венгрией, Румынией и Словакией, Закарпатье является домом для гуцулов, румын, венгров и небольшого еврейского населения. Здесь люди, кажется, более терпимы, чем в других частях страны. В этом районе царит отношение "живи и давай жить другим". По крайней мере, так кажется на первый взгляд.

У Украины сложились хорошие, крепкие, и добрососедские отношения с Румынией, чего не скажешь об отношениях с Венгрией. Этот сосед настойчиво создает сложности для Украины. Учитывая то, что Будапешт является членом НАТО и Евросоюза, он блокирует вход Киева в любую из этих структур. Венгерские политики проводят политику объединения своего народа, и Будапешт с радостью выделяет средства для этого.

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По Трианонскому договору в 1920 году Венгрия была разделена. Часть венгерского населения оказалась за пределами современной Венгрии. На данный момент население Венгрии насчитывает около 10 млн человек. В соседней Румынии проживает около миллиона венгров. Еще меньшее количество их присутствует в Словакии — около полумиллиона, и в Украине — 120 тыс.

В течение нескольких последних десятилетий Будапешт выделял средства на развитие сети венгерских учебных заведений на территории Украины. Они обеспечивали изучение венгерского языка в детских садах, школах, и высших учебных заведениях.

И хотя отношения между венграми и украинцами на бытовом уровне остаются отличными, этого нельзя сказать об отношениях между официальным Будапештом и Киевом. Венгрия "ставит палки в колеса" Украине на пути интеграции в НАТО и заявляет о языковой проблеме в Западной Украине.

Причем тут Москва?

Сложные отношения с Венгрией позволяют Москве усложнить жизнь Киева. В регионе есть все, что нужно для противодействия официальному Киеву: множество личностей с сомнительной лояльностью Киеву, множество языков, высокий уровень коррупции и один из самых сильных уровней приверженности Московскому патриархату Русской православной церкви в Украине.

Нетрудно догадаться, что Россия имеет свой интерес в Закарпатье и прикладывает свою руку для дестабилизации ситуации в регионе.

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К счастью, геополитическая ситуация в Карпатах пока еще остается спокойной. Никто не осмеливался начать активные сепаратистские действия. Но, не стоит ослаблять бдительность, ведь финансируемая из Будапешта венгерская община имеет свои газеты, веб-сайты, и телеканалы. А местные жители зачастую имеют не только украинский паспорт, но и венгерский.

Провокационные заявления политиков

Венгерская политическая партия "Фидес", которую связывают с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, неоднократно высказывалась об Украине, повторяя трактовки российской пропаганды. "Действия украинского правительства ведут к гражданской войне на Закарпатье", — говорится в заявлении Фидес в 2020 году

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"Они не верят в успешное будущее Украины. Они не считают Украину государством", — заявляют патриоты Украины в этом регионе.

Для Украины, 40-миллионной многонациональной страны, находящейся в процессе масштабного государственного строительства, это большая проблема.

Есть ли выход?

Это очень разнообразный регион. Перед Второй мировой войной примерно от одной трети до половины населения составляли евреи, но лишь немногие из 85 тыс. евреев региона пережили нацистское вторжение. Исторически синагоги были в Мукачево, Ужгороде и Берегово.

По мнению Украины план Венгрии по реинтеграции своих исторических земель выглядит совершенно глупо. Молодые венгры в Украине имеют паспорта ЕС, и они все чаще выезжают за границу. Это лишь вопрос времени, когда венгерское население Украины переедет в Европейский Союз или полностью ассимилирует.

Есть много причин для беспокойства за будущее региона. В городе Берегово Венгерский Закарпатский институт предлагает программу изучения украинского языка для говорящих на венгерском языке. Венгерский флаг висит на большой католической церковью на центральной площади. Невероятно, но в здании городского совета есть флаги Украины и Венгрии. Нужно постоянно напоминать себе, что мы в Украине, а не в Венгрии.

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Возможно, есть выход. В городе Виноградов от 13 до 26% из 30 тыс. жителей — венгры. Они свободно говорят на украинском и венгерском языках, и существует естественное смешение идентичностей. Если Зеленский хочет достичь своей цели — присоединение Украины к организациям Европы, включая НАТО, — он должен найти способ работать с непокорным Будапештом и лучше интегрировать Карпатский регион в уже реализуемый проект национального строительства. Преодолеть этот вызов будет нелегко.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Венгрия вкладывает миллиарды в Западную Украину и тайно поддерживает сепаратистские настроения.