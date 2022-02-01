Украина создает союз с Польшей и Великобританией: подробности от Кулебы

Подобное объединение поможет Украине укрепить оборону до вступления в НАТО

В Европе появится новый мини-альянс, инициатором создания которого выступила Украина. Её союзниками по блоку станут Польша и Великобритания.

Такая информация прозвучала от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Facebook.

По его словам, заявление о создании альянса уже является официальным. Первые же слухи о подобном объединении появились в прессе в конце января, когда о такой возможности заговорили в Лондоне. Отметим, что очень скоро британский центр аналитики Council on Geostrategy даже предоставил специальную карту по взаимодействию нового блока.

Как отметил Кулеба, инициатива по созданию подобного мини-альянса между тремя странами принадлежит Украине. Это произошло еще в октябре 2021 года; до этого времени велась вся подготовительная работа в министерствах иностранных дел этих стран.

"Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня", — подчеркнул министр.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что главное в новом блоке — не территориальная близость, а общие интересы и потенциал для трехстороннего сотрудничества. По его мнению, блок Лондон-Варшава-Киев способен объединить Черное море, Балтику и Атлантику — как минимум, в торговом и экономическом планах.

Общее заявление о создании такого объединения на уровне трех МИД планировалось на 2 февраля. Однако его следует ожидать позже — из-за болезни британского министра Элизабет Трасс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая из европейских стран категорически выступает против принятия Украины в НАТО и какие причины для этого у нее имеются.