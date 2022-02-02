План вторжения в Украину у России точно есть: эксперт назвал вероятные цели Кремля

Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал направления, по которым может ударить РФ в случае полномасштабной войны

Невзирая на то, что в России неоднократно заявляли о том, что идти войной на Украину якобы не планируют, военные эксперты допускают сценарий полномасштабной войны.

Так, экс-спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин привел "Телеграфу" несколько аргументов в пользу того, что страна-агрессор, которая начала концентрировать группировки войск у наших границ с осени, может пойти в атаку. Среди них такие факты — данные разведки:

на границах с Украиной находится 120-140 тысяч личного состава армии РФ;

для участия в учениях "Союзная решимость-2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля в Беларуси, РФ перебросила туда новейшие образцы своего вооружения (истребители Су-35, ракетные комплексы ПВО С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С");

из Средиземного моря в Черное идут большие десантные корабли, которые Россия перебрасывает с Северного и Балтийского флота. По словам Волошина, эти корабли могут осуществлять высадку десанта на побережье вблизи Одессы. И именно оттуда, говорит эксперт, возможен еще один удар РФ, чтобы пробить сухопутный коридор в Приднестровье.

сосредоточение мощных сил в оккупированном Крыму, откуда можно ударить по Херсонщине;

1 и 2 Армейские корпуса России, которые базируются в ОРДЛО.

"Всё говорит о том, что план масштабного вторжения в Украину у России точно есть. И если его приведут в действие, удар нанесут с нескольких направлений", — считает военный эксперт.

Напомним, что из-за заявлений Путина о мнимой угрозе со стороны Украины в США для него придумали едкое прозвище.