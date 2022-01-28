У Путина ответили на вопрос, будет ли война с Украиной

Глава МИД РФ заявил, что полномасштабной войны с Украиной не будет, при условии, что ее начало зависит исключительно от российской стороны

Возможность развертывания дальнейшего военного конфликта России с Украиной сводится к нулю, если начало полномасштабной войны зависит только от РФ.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров во время прямого эфира на одной из российских радиостанций.

По словам чиновника, Россия войны с украинским государством не хочет, ведь "брутальное наступление не в ее интересах". При этом он также подчеркнул, что "игнорировать интересы российской стороны они не позволят".

Кроме того, Лавров заявил, что РФ требует от США и других западных партнеров строго придерживаться ее интересов по гарантиям безопасности в Европе. В частности, это касается полного отказа от расширения Альянса на восток, а также от усиления наступательного вооружения на российских границах.

Также глава МИД добавил, что несколькими днями ранее Россия получила ответы на объявленные предложения по дальнейшему развитию вопроса от Америки и НАТО, однако в их списке важные вопросы по беспокоившим российскую сторону гарантиям безопасности включены не были.

По его словам, все конструктивные моменты, полученные РФ в виде ответов от США, состояли исключительно из инициатив со стороны российской стороны.

Интервью Сергея Лаврова

Ранее корреспонденту "Телеграфа" удалось пообщаться с известным журналистом Юрием Бутусовым, который поделился своими мыслями по поводу вероятного вторжения России на территории украинского государства.

Также напомним, что взвилась информация о том, что США и ЕС занимаются разработкой мощных экономических санкций против России, которые будут немедленно введены при условии ужесточения агрессии в отношении Украины.