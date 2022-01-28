США и ЕС пригрозили России новыми мощными санкциями на случай вторжения: подробности

ЕС и Америка готовят новый пакет ограничений в случае усиления агрессии против Украины со стороны РФ

Соединенные штаты Америки совместно с Европейским союзом занимаются подготовкой санкций в отношении почти всех газовых проектов России в случае проявления новой агрессии против украинского государства.

Как сообщает издание The Financial Times, ссылаясь на свои источники, Великобритания и ЕС планируют существенно сократить финансирование и передачу технологий для газовых проектов России.

Согласно имеющимся данным, санкции будут применены и к определенным зарубежным компаниям, таким как BP, Total, а также Shell, ведь именно они занимаются инвестированием российского газового сектора.

В настоящее время Россия считается одним из самых мощных производителей нефтяной и газовой продукции, однако ее энергетическая составляющая "опирается на совместные предприятия с несколькими иностранными компаниями". Это же касается международных технологий и приобретенного опыта.

Также отмечается, что внедрение ряда новых экономических ограничений будет лишь одной из частей нового пакета, ужесточение которых планируется корректировать в зависимости от развития дальнейшей ситуации на украинских территориях. Кроме этого, решается вопрос возможности введения санкций, которые ограничат российские банковские структуры в работе с валютой.

В частности, обсуждается вопрос отключения РФ от платежной системы SWIFT, — информируют в ЕС. Америка же готова к применению ограничений, касающихся оборонного комплекса, космоса, финансового и технологического секторов, если российская сторона все же будет продолжать проявлять агрессию против Украины.

Следует отметить, что согласно информации, которую обнародовал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, Европейский Союз в виде санкций против России предусматривает блокировку газопровода "Северный поток — 2 ", — пишет издание RTL.

По его словам, это лишь одна составляющая из вероятных контрмер, которые призваны продемонстрировать РФ, что военная агрессия против украинской стороны может повлечь за собой слишком высокие риски для страны-агрессора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в случае, если США все же решит ввести санкции против российского президента Владимира Путина, этот метод не будет действенным, ведь согласно, по информации росСМИ, глава РФ держит все свои сбережения в виде сотен миллиардов долларов в банке" Россия", уже находящийся под санкциями.