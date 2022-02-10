Учения России и Беларуси: насколько близко они к Украине, карта

Солдаты задействуют четыре аэропорта

В четверг, 10 февраля, на территории Республики Беларусь стартовали военные учения "Союзная решимость-2022", которые были согласованы Владимиром Путиным и Александром Лукашенко еще в декабре. Они проводятся совместно с армией Российской Федерации, а некоторые из полигонов находятся в опасной близости к Украине.

"Телеграф" публикует карту учений, которую показали в Минобороны РФ.

Всего военнослужащие будут дислоцироваться на территории пяти полигонов — Домашновском, Обуз-Лесновском, Осиповичском, Гожском и Брестском. Последний как раз и вызывает больше всего беспокойств у Украины, потому как расположен в менее чем 50 км от государственной границы.

Расстояние от Бреста до украинской границы

Также солдаты РБ и РФ будут тренироваться на четырех аэродромах, среди которых Лида, Лунинец, Барановичи и Мачулищи.

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Учения продлятся следующие десять дней — до 20 февраля включительно.

Карта учений

Сообщается, что во время учений планируют отработать несколько тактик:

пресечение проникновения вооруженных боевиков;

поиск и уничтожение незаконных формирований, имеющих оружие;

перекрытие незаконных каналов доставки оружия и т.п.

Напомним, что также Россия активизировалась в акватории Черного моря, оправдывая свои действия очередной плановой "учебкой". "Телеграф" подробно рассказывал, как Кремль собирается перекрыть доступ к свободному судоходству в Черноморском и Азовском регионе с помощью своих кораблей. Их, к слову, в регионе должно быть более двадцати. Среди них есть как ракетные фрегаты и подлодки, так и большие десантные суда, последние из которых вошли в море ночью 10 февраля.

В Украине подобную ситуацию в акватории не оставили без внимания. В Киеве пообещали усилить сотрудничество с другими странами, которые имеют доступ к Черному морю, дабы дать достойный дипломатический отпор таким действия России.