Укр

Украина отреагировала на новый удар со стороны России

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Проведение учений делает практически невозможным судоходство в обоих морях Новость обновлена 10 февраля 2022, 13:17
Проведение учений делает практически невозможным судоходство в обоих морях

В МИД Украины выразили протест в связи с решением РФ

В Министерстве иностранных дел Украины возмущены решением России о блокировании части акватории Черного, Азовского морей, а также Керченского пролива для проведения военных учений российскими суднами.

Такое заявление обнародовал пресс-центр МИД Украины в четверг, 10 февраля.

Согласно имеющимся данным, из-за охвата площади для проведения маневров судами РФ движение международных торговых кораблей на территории обоих морей становится практически невозможным, в результате чего в дальнейшем могут возникнуть определенные экономические и социальные сложности для украинских портов.

Также отмечается, что усиление агрессии со стороны России недопустимо, ведь такое поведение демонстрирует отрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона будет сотрудничать с партнерскими странами Черноморского региона, чтобы действия РФ же в ближайшее время получили достойную оценку.

Стоит отметить, что на странице Командования Военно-Морских Сил ВС Украины в соцсети появилась информация о том, что российская сторона продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки безопасности в Азово-Черноморском регионе, перекрывая практически весь юг Азовского моря, а также северо-западную часть Черного моря.

В своих прибрежных предупреждениях РФ заявила о том, что с 13 по 19 февраля районы Азовского и Черного морей опасны для плавания, ведь в рамках проведения учений там предусматривается ракетная и артиллерийская стрельба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия планирует заблокировать проходы в украинские порты в Черном и Азовском морях под видом военно-морских учений не менее чем на неделю.

Теги:
#Азовское море #Россия #Черное море #МЗС #Судна #Керченская протока
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