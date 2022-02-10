Россия наносит новый удар по Украине: карта и даты

Напряжение у наших границ продолжает расти

Российская Федерация под видом учений планирует как минимум на неделю заблокировать проходы к украинским портам в Черном и Азовском морях.

Такую резонансную информацию на своей страничке в Facebook опубликовал руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Блокада двух морей

"Это очень похоже на подготовку чего-то вроде "морской блокады" украинских портов. О которой мы предупреждаем уже два года", — пишет Клименко. Также эксперт опубликовал карту перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений.

Россия на неделю парализует работу всех украинских портов

Клименко уточняет, что за последние 8 лет, с момента оккупации Крыма, ничего подобного не наблюдалось и призывает остановить блокировку портов при помощи международного давления.

"Черное море в северо-западной части перекрывается до границы территориального моря Украины (12 миль от береговой линии), а в Азовском — от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края", — констатирует специалист. Действительно, на карте четко видно, что порты Азовского моря — Бердянск и Мариуполь остаются закрытыми с 13 по 19 февраля. Это при том, что после постройки моста из России в Крым грузопоток через эти направления и так снизился. Как известно, конструкция моста выполнена таким образом, что через Керченский пролив могут проходить суда ограниченным водоизмещением, да еще и в сопровождении (и под контролем) оккупантов.

Позже Клименко уточнил, что первоисточником информации является Управление навигации и океанографии (УНиО) Минобороны России.

Также эксперт подчеркивает, что на время этих учений Россия сосредоточит в указанных акваториях, а также в Средиземном море серьезное количество боевых единиц своего флота.

"В Средиземном море соберутся все (три) ракетные крейсеры проекта 164, которые есть в наличии у ВМФ РФ — Moskva, Varyag, Marshal Ustinov. Во время "холодной войны" эти крейсеры называли "убийцами авианосцев" — именно на это были рассчитаны их современные на то время противокорабельные ракеты ПКР-500 "Базальт" (сейчас установлены модернизированные ракетные комплексы "Вулкан", дальность 1000 км, способны нести ядерную боевую часть)", — пишет Клименко, предполагая, что задачей этих крейсеров будет сковывание ударных авианосных групп НАТО в Средиземном море.

Корабли "с грузом" прошли Босфор

Примерно в 22:30 среды появилась информация, что три больших десантных корабля Северного флота РФ Petr Morgunov, Olenegorskiy Gornyak и Georgiy Pobedonosets прошли Босфор. При этом, по словам Клименко, корабль Petr Morgunov на ходу изменил бортовой номер.

Россияне специально запутывают следы, чтобы корабли было тяжелее отследить

Обратим внимание, что в конце января в издании "Свободная пресса" была опубликована статья российского "эксперта" Сергея Ищенко, который позиционирует себя как капитан 1 ранга запаса. В ней он, ссылаясь на данные неких очевидцев, утверждает, что три указанных десантных корабля шли в направлении Черного моря "предельно загруженными". Ищенко допускает, что "потенциально в твиндеках каждого может находиться до десятка средних танков и до батальона морских пехотинцев".

Украина под дулами со всех сторон

Отметим, что 10 февраля стартует второй этап совместных военных учений России и Беларуси "Союзная решимость-2022". В последнее время политический союз этих стран окреп, особенно на фоне непризнания мировым сообществом Александра Лукашенко в роли лидера Беларуси (все мы помним проблемные для него выборы 2020 года с последующими протестами и репрессиями по стране). Лукашенко даже открыто говорит о возможной войне против когда-то "братской" ему Украины и публично нелицеприятно высказывается о президенте Владимире Зеленском.

Также в последние месяцы все чаще говорят об угрозе нового витка агрессии России против Украины. В частности, западная пресса неоднократно заявляла о возможных сценариях вторжения войск РФ с разных направлений. Отечественные эксперты и представители власти подобную угрозу подтверждают, однако более сдержаны в оценках.

При этом за последний месяц с визитами в Киеве побывали несколько мировых лидеров — глава Госдепа США Энтони Блинкен, премьер-министр Британии Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон. Последний, к слову, за день до Киева побывал в Москве, где встречался с лидером РФ Владимиром Путиным. По оценкам специалистов и источников во власти, главной темой бесед Макрона с Путиным и Зеленским было возможное урегулирование российско-украинского конфликта путем реализации Минских соглашений.

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При этом на Западе надеются склонить Украину к выполнению договоренностей по российскому прочтению — сперва на оккупированной территории проводятся выборы, Донбасс получает особый статус, а уже потом Россия выводит свои войска. На момент публикации украинская власть такие идеи отвергает. По сведениям собеседников издания из числа народных депутатов, поддержки подобного сценария под куполом Верховной Рады президент вряд ли найдет. Впрочем, украинский кейс остается на повестке дня и точно будет обсуждаться на грядущей встрече Макрона с Байденом в США.