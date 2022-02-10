Росія завдає нового удару по Україні: карта та дати

Напруга біля наших кордонів продовжує зростати

Російська Федерація під виглядом навчань планує щонайменше на тиждень заблокувати проходи до українських портів у Чорному та Азовському морях.

Таку резонансну інформацію на своїй сторінці Facebook опублікував керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

Блокада двох морів

"Це дуже схоже на підготовку чогось на кшталт "морської блокади" українських портів. Про яку ми попереджаємо вже два роки", — пише Клименко. Також експерт опублікував карту перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань.

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Клименко уточнює, що за останні 8 років з моменту окупації Криму нічого подібного не спостерігалося і закликає зупинити блокування портів за допомогою міжнародного тиску.

"Чорне море у північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України (12 миль від берегової лінії), а в Азовському – від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю РФ", – констатує фахівець. Справді, на карті чітко видно, що порти Азовського моря Бердянськ і Маріуполь залишаються закритими з 13 по 19 лютого. Це при тому, що після побудови мосту з Росії до Криму вантажопотік через ці напрямки й так знизився. Як відомо, конструкція мосту виконана таким чином, що через Керченську протоку можуть проходити судна обмеженою водотоннажністю, та ще й у супроводі (і під контролем) окупантів.

Пізніше Клименко уточнив, що першоджерелом інформації є Управління навігації та океанографії (УНіО) Міноборони Росії.

Також експерт наголошує, що на час цих навчань Росія зосередить у вказаних акваторіях, а також у Середземному морі серйозну кількість бойових одиниць свого флоту.

"У Середземному морі зберуться всі (три) ракетні крейсери проєкту 164, які є у ВМФ РФ — Moskva, Varyag, Marshal Ustinov. Під час "холодної війни" ці крейсери називали "вбивцями авіаносців" — саме на це були розраховані їх сучасні на той час протикорабельні ракети ПКР-500 "Базальт" (зараз встановлені модернізовані ракетні комплекси "Вулкан", дальність 1000 км, здатні нести ядерну бойову частину)", — пише Клименко, припускаючи, що завданням цих крейсерів буде стримування ударних авіаносних груп НАТО в Середземному морі.

Кораблі "з вантажем" пройшли Босфор

Приблизно о 22:30 середи з’явилася інформація, що три великі десантні кораблі Північного флоту РФ Petr Morgunov, Olenegorskiy Gornyak та Georgiy Pobedonosets пройшли Босфор. При цьому, за словами Клименка, корабель Petr Morgunov на ходу змінив бортовий номер.

Росіяни спеціально заплутують сліди, щоб кораблі було важче відстежити

Звернемо увагу, що наприкінці січня у виданні "Свободная пресса" було опубліковано статтю російського "експерта" Сергія Іщенка, який позиціонує себе як капітан 1 рангу запасу. У ній він, посилаючись на дані деяких очевидців, стверджує, що три зазначені десантні кораблі йшли у напрямку Чорного моря "гранично завантаженими". Іщенко припускає, що "потенційно у твіндеках кожного може бути до десятка середніх танків і до батальйону морських піхотинців".

Україна під дулами з усіх боків

Зазначимо, що 10 лютого стартує другий етап спільних військових навчань Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022". Останнім часом політичний союз цих країн зміцнів, особливо на тлі невизнання світовою спільнотою Олександра Лукашенка у ролі лідера Білорусі (всі ми пам’ятаємо проблемні для нього вибори 2020 року з наступними протестами та репресіями по країні). Лукашенко навіть відкрито говорить про можливу війну проти колись "братської" йому України й публічно неприємно висловлюється про президента Володимира Зеленського.

Також останніми місяцями все частіше говорять про загрозу нового витка агресії Росії проти України. Зокрема, західна преса неодноразово заявляла про можливі сценарії вторгнення військ РФ із різних напрямків. Вітчизняні експерти та представники влади подібну загрозу підтверджують, проте стриманіші в оцінках.

За останній місяць з візитами в Києві побували кілька світових лідерів — глава Держдепу США Ентоні Блінкен, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, президент Франції Еммануель Макрон. Останній, до речі, за день до Києва побував у Москві, де зустрічався із лідером РФ Володимиром Путіним. За оцінками фахівців та джерел у владі, головною темою бесід Макрона з Путіним та Зеленським було можливе врегулювання російсько-українського конфлікту шляхом реалізації Мінських угод.

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При цьому на Заході сподіваються схилити Україну до виконання домовленостей у російському їх розумінні — спочатку на окупованій території проводяться вибори, Донбас набуває особливого статусу, а вже потім Росія виводить свої війська. На час публікації українська влада такі ідеї відкидає. За даними співрозмовників видання з-поміж народних депутатів, підтримки подібного сценарію під куполом Верховної Ради президент навряд чи знайде. Втім, український кейс залишається на порядку денному і точно обговорюватиметься на зустрічі Макрона з Байденом у США.