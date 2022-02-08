Зеленського штовхають на міни: чим загрожують Україні поступки щодо Донбасу

Наступні кілька місяців стануть серйозним тестом не лише для влади, а й для суспільства

Україну схиляють до імплементації "Мінських угод" у російському трактуванні та впровадженні в законодавство так званої "формули Штайнмайєра". І хоч у розмовах із "Телеграфом" народні депутати зазначають, що у нинішньому вигляді жодні формули та домовленості через Верховну Раду не пройдуть, не під запис парламентарі говорять про відсутність компромісу з цього питання із західними партнерами. При цьому нардепи висловлюють надію на "нормандський формат", наступна зустріч у рамках якого призначена на 10 лютого.

Виконання Мінська може знищити Україну, але без нього нікуди

З моменту підписання Мінська Петром Порошенком ці домовленості неодноразово називали "міною уповільненої дії". У недавньому інтерв’ю Associated press секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов застеріг Захід від тиску на Україну з метою виконання Мінських угод. За його словами, виконання цих домовленостей у нинішньому вигляді може знищити Україну, що, безумовно, вигідно Москві. Також Данілов закликав до серйозного перегляду документа.

Про необхідність такого перегляду з початку своєї каденції говорить і президент Володимир Зеленський, хоча, за його словами, "Нормандська четвірка" — це єдиний формат, який працює". В Офісі президента Зеленського вже після заяв Данілова наголосили, що Мінські угоди є базовими на шляху до миру.

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"Рамковий зміст "Мінська" дозволяє погодити таку послідовність кроків, яка забезпечить повернення Донецька та Луганська під контроль України за повного гарантування суверенітету України та нормального правопорядку по всій нашій території", — коментував радник голови ОП Михайло Подоляк.

За інформацією "Телеграфа", така позиція пов’язана з тим, що на непублічних зустрічах із західними партнерами та політиками питання "Мінська" обговорюється регулярно.

"І Америка, і навіть Британія, скажімо так, просять подумати про виконання Мінська. Жодного закордонного візиту не обходиться без обговорення цієї теми, але реального консенсусу щодо неї немає", — коментує нардеп, близький до президента.

Хоча явні результати таких обговорень, за словами співрозмовника, є. Наприклад, було відкликано законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" на тимчасово окупованих територіях, проти якого різко висловлювався Володимир Путін. В українській владі спочатку пояснили це тим, що проєкт був відкликаний Кабміном з метою доопрацювання і це нібито ніяк не пов’язано з проведенням зустрічей у Нормандському форматі. Втім, вже на зустрічі з Путіним 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вітає виконання Зеленським зобов’язань і відкликання законопроєкту, який "суперечить Мінським угодам". Що тільки підтверджує наміри багатьох наших західних партнерів наполягати на імплементації "Мінська".

Провести через парламент не вдасться?

В українському суспільстві, як і в політикумі Мінські угоди завжди піддавалися жорсткій критиці, оскільки повне їх виконання, як, наприклад, проведення місцевих виборів або присвоєнням особливого статусу Донецьку і Луганську, несе пряму загрозу національному суверенітету. Крім того, неодноразово їх критикували ще й через те, що російська сторона, продовжуючи їх лобіювати, сама ці угоди не виконує.

"У 2015 році Мінські домовленості дали можливість Україні зміцнити Збройні сили. У них чітко написано, що спочатку має настати припинення вогню. Але оскільки Росія не виконала ці домовленості, то йти на будь-які підписання формули Штанмайєра було неприйнятно, — коментує "Телеграфу" народний депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка. — У 2019 році, підписавши формулу Штанмайєра, партія влади фактично розписалася в тому, що виконувати умову "спочатку безпека, а потім політика", не буде, і перетворила Мінські домовленості на формулу, вигідну Росії", — наголосив нардеп.

При цьому, на думку парламентаря, ні імплементація "Мінська", ні формула Штанмайєра через Верховну Раду зараз не пройдуть: "Я не бачу, щоб український парламент мав зараз можливість прийняти російські наративи. Ця формула не має нічого спільного з тим, що Україна підписувала у 2015 році".

Що про Мінські угоди говорять у Зеленського

Думки, що у нинішньому вигляді імплементація Мінська не пройде парламенту, дотримуються й у команді президента Зеленського.

"Я думаю, парламент має таку ж думку, як і президент України, який ще у 2019 році на саміті Нормандського формату озвучив нашим західним партнерам, що Мінські угоди можуть бути виконані саме в такому порядку: спочатку безпека, а вже потім все, що пов’язано з виборами. Ніяких виборів під дулами автоматів, коли Україна не контролює кордон, коли на наших територіях знаходяться бойовики, бути не може", — заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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За словами низки опитаних політиків, останніми місяцями Росія активно використовує різні методи тиску на Україну саме для "продавлювання "Мінська" у вигідному їй формулюванні.

"Все це робиться для того, щоб розхитувати ситуацію в нашій країні різними способами: і психологічним тиском, і економічним, інформаційним. Кремль продовжуватиме свою політику — наприклад, визнання "ЛНР"-"ДНР" суб’єктами. Україна не піддається цьому вже багато років. "А Росія намагається змусити Україну виконувати "Мінськ" у своєму трактуванні", — наголошує Олена Шуляк.

Спроба продавити Мінськ може закінчитись перевиборами

Поки що у владі Зеленського мають намір переконувати західних партнерів у необхідності виконання "Мінська" Росією, а також перегляді окремих положень домовленостей, зокрема, щодо виборів.

"Частина депутатів нинішнього скликання просто не підтримають у сьогоднішньому вигляді ці документи. Навіть у "Слузі народу". Тому що для них ризики подальшого політичного існування будуть у рази вищими, ніж бонуси від ОП, — коментує виданню політичний експерт Микола Давидюк. — Але Україна зараз має шанс переломити цю ситуацію: німці зараз переважно грають на боці Росії, а ось Британія, Штати, Франція – можливі оперативні союзники у цьому питанні. Якщо Макрон думає, що схиливши Україну до виконання Мінських угод на невигідних нам умовах, він виграє наступні вибори, то теоретично такий сценарій можливий, але чи зможе він потім утримати своє лідерство в Європі — велике питання. Те саме стосується й інших країн, чиї лідери повинні розуміти, що у разі поступок Європа може кардинально змінитися", — акцентує політолог.

На думку експерта, зростає можливість дострокових виборів парламенту. "Якщо наші політики на Заході обіцятимуть імплементувати Мінськ, то це спровокує протистояння всередині країни — і політичне, і на вулицях. За такого сценарію доведеться розпускати парламент, щоб розмити відповідальність президента, а в наступному парламенті створювати нову коаліцію. Або чекати на кращі розклади мінімум півроку".

Нагадаємо, 8 лютого з візитом у Києві перебуває президент Франції Еммануель Макрон. Очікується, що на зустрічі з Володимиром Зеленським він схилятиме українського лідера до виконання Мінських домовленостей. Напередодні Макрон у Кремлі зустрічався з Володимиром Путіним. Весь цей діалог відбувається на тлі залякування Росією насамперед України, а потім і Заходу.

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Не секрет, що біля кордонів України з боку РФ та Білорусі, а також на окупованих територіях Криму та Донбасу, Росія накопичила понад 100 тисяч військ. На Заході неодноразово виступали із заявами про загрозу нового вторгнення РФ до України. При цьому багато західних країн (насамперед США та Великобританія) розпочали активні поставки оборонного озброєння для Збройних сил України, а в самій країні розгортається територіальна оборона.