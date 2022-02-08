Макрон прибув у Маріїнський палац на зустріч з Зеленським: ексклюзивні фото

Після зустрічі президенти обох держав проведуть спільний брифінг.

Президент Франції Емманюель Макрон одразу після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним прибув у Київ. Його біля стін Маріїнського палацу вже зустрів український президент Володимир Зеленський.

Про це з місця події повідомляє кореспондент "Телеграфу".

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Відомо, що французький лідер прибув у столицю України разом з міністром іноземних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном. Останній матиме зустріч з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

Спільний брифінг по завершенню переговорів Макрона та Зеленського очікується орієнтовно о 13:40. Він також відбудеться у Маріїнському палаці.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Варто зазначити, що французький президент прибув в Україну вперше за 24 роки. До Емманюеля Макрона офіційний візит у Київ мав Жак Ширак в 1998-му році.

Нагадаємо, що під час зустрічі Макрона і Путіна, яка відбулася 7 лютого у Кремлі, президенти Франції та Росії нібито уклали угоду про ненапад на Україну. Про це повідомило видання The Financial Times. ЗМІ, посилаючись на інсайдерів, зазначило, що Путін і Макрон домовилися, що Росія нібито "не робитиме військових ініціатив". На додаток, Москва нібито братиме участь у діалозі щодо згортання своїх військ біля кордонів з Україною і навіть виведе російські війська з Білорусі.

У відповідь на це, вважає політичний оглядач Іван Яковина, від Зеленського можуть вимагати провести вибори в ОРДЛО, як цього хоче Путін.