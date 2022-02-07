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Макрон спробує вламати Зеленського на проведення виборів у ОРДЛО. Треба слати на**р, без розмов - Іван Яковина

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Іван Яковина Іван Яковина
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Володимир Зеленський та Емманюель Макрон
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон

Журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина дав свій прогноз на можливий результат переговорів Путіна та Макрона

Я нещодавно чи то писав, чи то в ролику казав, що Путін у якийсь момент скаже: "Добре, чорт із вами! Я, так і бути, погоджуся не починати війну і не вимагати у НАТО письмових гарантій нерозширення, якщо ви мені забезпечте якийсь мінімум для збереження обличчя. Ну, скажімо, зробіть так, щоб Зеленський виконав хоча б 1 (один!!!) пункт Мінських угод. Нехай, скажімо, погодиться провести вибори в ОРДЛО".

Таким чином, пропозиція Путіна до Заходу звучатиме приблизно так: "Вибори, демократія, деескалація та мир — з одного боку. Європейська війна, економічна криза, мільйони біженців — з іншого".

Думаю, Макрон не гадатиме, що б йому вибрати з представленого списку, і після сьогоднішньої розмови в Кремлі вже завтра спробує вламати Зеленського погодитися на хоча б вибори в ОРДЛО, обіцяючи за це золоті гори.

Треба, звичайно, одразу слати на**р. Без жодних розмов.

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Теги:
#Вибори #Донбас #Володимир Путін #Володимир Зеленський #Емманюель Макрон
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