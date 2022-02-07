Журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина дал свой прогноз на возможный исход переговоров Путина и Макрона

Я недавно то ли писал, то ли в ролике говорил, что Путин в какой-то момент скажет: "Ладно, черт с вами! Я, так и быть, соглашусь не начинать войну и не требовать у НАТО письменных гарантий нерасширения, если вы мне обеспечите какой-то минимум для сохранения лица. Ну, скажем, сделайте так, чтобы Зеленский выполнил ну хотя бы 1 (один!!!) пункт Минских соглашений. Пускай, скажем, согласится провести выборы в ОРДЛО".

Таким образом предложение Путина Западу будет звучать примерно так: "Выборы, демократия, деэскалация и мир — с одной стороны. Европейская война, экономический кризис, миллионы беженцев — с другой".

Думаю, Макрон не будет гадать, что бы ему выбрать из представленного списка, и после сегодняшнего разговора в Кремле уже завтра попытается уломать Зеленского согласиться на хотя бы выборы в ОРДЛО, обещая за это золотые горы.

Надо, конечно, сразу слать на**р. Безо всяких разговоров.