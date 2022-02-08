Макрон прибыл в Мариинский дворец на встречу с Зеленским: эксклюзивные фото

После встречи президенты обоих государств проведут общий брифинг.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным прибыл в Киев. Его у стен Мариинского дворца встретил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент "Телеграфа".

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Известно, что французский лидер прибыл в столицу Украины вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Последний встретится с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Общий брифинг по завершению переговоров Макрона и Зеленского ожидается ориентировочно в 13:40. Он также состоится в Мариинском дворце.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Следует отметить, что французский президент прибыл в Украину впервые за 24 года. До Эмманюэля Макрона официальный визит в Киев имел Жак Ширак в 1998-ом году.

Напомним, что во время встречи Макрона и Путина, состоявшейся 7 февраля в Кремле, президенты Франции и России якобы заключили соглашение о ненападении на Украину. Об этом сообщило издание The Financial Times. СМИ, ссылаясь на инсайдеров, отметило, что Путин и Макрон договорились, что Россия якобы "не будет делать военные инициативы". В дополнение, Москва будет якобы участвовать в диалоге по сворачиванию своих войск у границ с Украиной и даже выведет российские войска из Беларуси.

В ответ на это, считает политический обозреватель Иван Яковына, от Зеленского могут потребовать провести выборы в ОРДЛО, как этого хочет Путин.