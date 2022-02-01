Екс-заступник голови МінТОТ, колишній голова Луганської ВДА Георгій Тука оцінив останні висловлювання секретаря РНБО Данилова для "Телеграфу"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в інтерв’ю виданню Assosiated Press заявив, що Мінські угоди потребують перегляду, оскільки можуть зруйнувати Україну.

На мою думку, подібні заяви говорять про абсолютну некомпетентність тих людей, які зараз керують нашою державою. І це стосується не лише Данилова, а й президента Зеленського, та низки депутатів, які підхоплюють тезу "Україна не може виконати Мінських угод, тому з них треба виходити".

Тоді як справедливим було б це твердження з важливим доповненням – "Україна не може виконати Мінських угод у трактуванні Російської Федерації". Але взагалі відкидати виключно політичний документ, як на мене, абсолютно короткозоро.

Чому українська влада не розробить свого бачення, свого трактування політичних пунктів Мінських домовленостей? Чому вона не нав’язує свій порядок денний?

У ситуації з Мінськими угодами українська влада має переходити від оборони до наступу.

Ну, наприклад, якщо вас дратує питання про так звану "народну міліцію", яка діятиме на території ОРДЛО, то розробіть законопроект, де пропишіть, що така міліція може діяти у складі двох людей, які ніколи раніше не брали зброї. Позначте, що функція цих двох беззбройних "міліціонерів" – спостереження за бабусями, які торгують насінням на базарі.

Формально – ми виконуємо домовленості. Так і треба – по всіх пунктах. Нав’язувати своє трактування, свою позицію, прочитання, бачення.

У момент, коли (не секрет) переважна кількість наших союзників наголошують на тому, що альтернативи Мінським домовленостям немає, що їх треба виконувати – нам треба підтримувати ці тези. Користуватися моментом. Очолити процес.

А натомість нинішня українська влада все рухає у діаметрально протилежному напрямку. Ще й допомагаючи агресору.

Учора на Раді безпеки ООН, де обговорювалася російська загроза, представник РФ Небензя наголосив, що 17 лютого Росія проводитиме засідання, присвячене тому, як Україна виконує Мінські угоди.

Показовим, на мою думку, є і такий момент. Коли російські комуністи спробували внести на розгляд Держдуми законопроект про визнання так званих "молодих донбаських республік", того ж дня рупори Кремля їх жорстко обсмикнули. Мовляв, ідея хороша, але не своєчасна, бо це призведе до виходу РФ в односторонньому порядку з Мінських домовленостей – і обернеться для неї вкрай негативними наслідками.

А наші бронелобі – ура, вперед, геть Мінські угоди!