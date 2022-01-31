Рада безпеки ООН терміново збирається через російську загрозу Україні: онлайн-трансляція
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Україна також отримала запрошення на участь
У понеділок, 31 січня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудеться термінове засідання Ради безпеки організації. Головною темою для обговорення стане ймовірна військова загроза, що надходить від Росії не лише для України, а й для інших країн.
Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на "Укрінформ".
Відомо, що засідання має розпочатися о 17:00 за київським часом. "Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію засідання.
Серед учасників ділового заходу і Україна — як держава, біля чиїх кордонів зосереджено найбільше російських військових.
Актуальна інформація про загрозу вторгнення буде надана членам Ради безпеки ООН секретаріатом об’єднання. Щодо ситуації збираються заслухати кожну країну, яка має представництво у Раді безпеки. Дозволять висловитися й Росії — пояснити свою позицію стосовно цього питання.
За словами постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, організації слід приділити максимальну увагу російській загрозі. Чиновниця вважає, що рішення Ради безпеки може вплинути згодом на загальносвітову безпеку.
Слід нагадати, що напередодні засідання Ради безпеки ООН деякі з українських політиків відзначилися гучними заявами на адресу західних партнерів. Так, на думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, США дарма "сіють паніку" щодо ймовірності вторгнення Росії в Україну. Така позиція вітчизняних чиновників не пройшла непоміченою серед їхніх європейських колег.
Також зазначимо, що напередодні у Росії деякі громадські та культурні діячі вирішили висловитися проти війни з Україною. Більше того, вони розпочали збір підписів під спеціальною петицією. Серед тих, хто підписав — актриса Лія Ахеджакова та музикант Андрій Макаревич.
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