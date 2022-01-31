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Рада безпеки ООН терміново збирається через російську загрозу Україні: онлайн-трансляція

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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В ООН хочуть почути пояснення Москви щодо військ біля кордонів України Новина оновлена 31 січня 2022, 12:00
В ООН хочуть почути пояснення Москви щодо військ біля кордонів України

Україна також отримала запрошення на участь

У понеділок, 31 січня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудеться термінове засідання Ради безпеки організації. Головною темою для обговорення стане ймовірна військова загроза, що надходить від Росії не лише для України, а й для інших країн.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на "Укрінформ".

Відомо, що засідання має розпочатися о 17:00 за київським часом. "Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію засідання.

Онлайн-трансляція засідання Ради безпеки ООН

Серед учасників ділового заходу і Україна — як держава, біля чиїх кордонів зосереджено найбільше російських військових.

Актуальна інформація про загрозу вторгнення буде надана членам Ради безпеки ООН секретаріатом об’єднання. Щодо ситуації збираються заслухати кожну країну, яка має представництво у Раді безпеки. Дозволять висловитися й Росії — пояснити свою позицію стосовно цього питання.

За словами постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, організації слід приділити максимальну увагу російській загрозі. Чиновниця вважає, що рішення Ради безпеки може вплинути згодом на загальносвітову безпеку.

Слід нагадати, що напередодні засідання Ради безпеки ООН деякі з українських політиків відзначилися гучними заявами на адресу західних партнерів. Так, на думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, США дарма "сіють паніку" щодо ймовірності вторгнення Росії в Україну. Така позиція вітчизняних чиновників не пройшла непоміченою серед їхніх європейських колег.

Також зазначимо, що напередодні у Росії деякі громадські та культурні діячі вирішили висловитися проти війни з Україною. Більше того, вони розпочали збір підписів під спеціальною петицією. Серед тих, хто підписав — актриса Лія Ахеджакова та музикант Андрій Макаревич.

Теги:
#Україна #Росія #ООН #Радбез ООН #Радбез #Онлайн трансляція
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