Рада безпеки ООН терміново збирається через російську загрозу Україні: онлайн-трансляція

Україна також отримала запрошення на участь

У понеділок, 31 січня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудеться термінове засідання Ради безпеки організації. Головною темою для обговорення стане ймовірна військова загроза, що надходить від Росії не лише для України, а й для інших країн.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на "Укрінформ".

Відомо, що засідання має розпочатися о 17:00 за київським часом. "Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію засідання.

Онлайн-трансляція засідання Ради безпеки ООН

Серед учасників ділового заходу і Україна — як держава, біля чиїх кордонів зосереджено найбільше російських військових.

Актуальна інформація про загрозу вторгнення буде надана членам Ради безпеки ООН секретаріатом об’єднання. Щодо ситуації збираються заслухати кожну країну, яка має представництво у Раді безпеки. Дозволять висловитися й Росії — пояснити свою позицію стосовно цього питання.

За словами постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, організації слід приділити максимальну увагу російській загрозі. Чиновниця вважає, що рішення Ради безпеки може вплинути згодом на загальносвітову безпеку.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Україна може зганьбитися на найближчому засіданні Ради безпеки ООН Ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера розповів, як Росія зможе використати заяви керівництва України проти неї ж.

Слід нагадати, що напередодні засідання Ради безпеки ООН деякі з українських політиків відзначилися гучними заявами на адресу західних партнерів. Так, на думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, США дарма "сіють паніку" щодо ймовірності вторгнення Росії в Україну. Така позиція вітчизняних чиновників не пройшла непоміченою серед їхніх європейських колег.

Також зазначимо, що напередодні у Росії деякі громадські та культурні діячі вирішили висловитися проти війни з Україною. Більше того, вони розпочали збір підписів під спеціальною петицією. Серед тих, хто підписав — актриса Лія Ахеджакова та музикант Андрій Макаревич.