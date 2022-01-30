Ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера розповів, як Росія зможе використати заяви керівництва України проти неї ж.

Тепер у понеділок, 31 січня, на ініційованому Сполученими Штатами засіданні Ради Безпеки ООН (щодо України) може статися ганьба для нашої країни.

Справа в тому, що Сполучені Штати, ініціюючи засідання, мотивує це тим, що існує реальна загроза повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну. Спецслужби Британії та Америки дають схожу інформацію.

Натомість, Москва вважає, що начебто "РФ не становить ні для кого небезпеки".

Зеленський і Арахамія звинувачують наших союзників в … нагнітанні паніки.

Тепер уявіть, на засіданні РБ ООН делегація РФ використає заяви Зеленського і Арахамії на свою користь та проти США і Сполученого Королівства. Москва буде штовхати інфантильну та закомплексовану владу України проти Вашингтона і Лондона. Очевидно, Єрмак теж непросто так літав до Парижа.

Наобирали це самі 2019 року, правда? Не зусиллями марсіан. Своїми власними безмозглими головами.