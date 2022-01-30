Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера рассказал, как Россия сможет использовать заявления руководства Украины против нее же.

Теперь в понедельник, 31 января, на инициированном Соединенными Штатами заседании Совета Безопасности ООН (по Украине) может произойти позор для нашей страны.

Дело в том, что Соединенные Штаты, инициируя заседание, мотивируют это тем, что существует реальная угроза полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину. Спецслужбы Британии и Америки дают схожую информацию.

Зато Москва считает, что якобы "РФ не представляет ни для кого опасности".

Зеленский и Арахамия обвиняют наших союзников в… нагнетании паники.

Теперь представьте, что на заседании СБ ООН делегация РФ использует заявления Зеленского и Арахамии в свою пользу и против США и Соединенного Королевства. Москва будет толкать инфантильную и закомплексованную власть Украины против Вашингтона и Лондона. Очевидно, Ермак тоже не просто так летал в Париж.

Навыбирали это сами в 2019 году, правда? Не усилиями марсиан. Своими собственными безмозглыми головами.