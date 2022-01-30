"Они там наркотики принимают?" Заявления Арахамии озадачили евродепутата

Украинцы тоже не остались в стороне.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскритиковал США и Запад и вызвал недоумение в Европарламенте.

Как пишет LB, глава "СН" заявил, что страны Запада "сеют панику" по поводу возможности вторжения России, что является не дружеским жестом.

"Я не знаю реальных причин, почему США так делают, но это точно работает не в пользу экономики Украины", — сказал он.

Арахамия отметил, что МИД Украины постоянно поднимает эту тему перед западными партнерами.

Он также напомнил, что наращивание численности российских войск на границе происходило и весной 2021 года, но тогда в СМИ об этом не писали.

На его слова отреагировала депутат Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Виола фон Крамон.

"Они там все в Украине принимают наркотики, или что там происходит?", — написала она.

На ее твитт ответили много пользователей из Украины, часть из которых отметила, что у них возникает тот же вопрос. В большинстве своем украинские пользователи спорить с фон Крамон не стали, но некоторые все же отметили, что не стоит делать выводы о всей Украине по поведению ее руководства.

"У половины украинских граждан возникает тот же вопрос, к сожалению"

"Я считаю ваш твит очень оскорбительным для украинцев. Обвинить всех украинцев в приеме наркотиков это слишком. Если у вас осталась порядочность, вам стоит извиниться"

"К сожалению у нас есть такая проблема с некоторыми политиками, но определенно не со всеми. Пожалуйста, сотрудничайте с нормальными"

"Да, они принимают. Но украинцы это не Зеленский или Арахамия. Не обращайте внимания на то, что они говорят. Я извиняюсь за их слова"

"Наркотики это прерогатива правящей партии и только"

"Они пришли к власти благодаря популизму. Они не могут представлять тех, кто заботится о будущем страны. П.С. мы все предполагаем, что они иногда под наркотиками"

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация, что у президента Украины Владимира Зеленского возникли разногласия из-за оценки вероятности вторжения России с американским президентом Джо Байденом.

Сам Зеленский это отрицает, но оппоненты Байдена уже потребовали предоставить стенограмму их недавнего разговора.