Беседа Зеленского с президентом США вновь закончилась скандалом: конкуренты Байдена требуют стенограмму

Это второй разговор президентов в январе 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим коллегой из США Джо Байденом, но она прошла не так гладко, как рассчитывалось.

"Телеграф" собрал позиции всех сторон и все детали.

Белый дом заверил Украину в поддержке суверенитета и реформ на фоне российской агрессии, и в поиске дальнейших путей для помощи, в то время как Киев поблагодарил его за это.

Были обговорены конкретные шаги для увеличения финансовой поддержки США Украины на двухсторонней основе и с привлечением международных финансовых организаций.

Обсудили и важность сохранения работы дипломатов США в Украине.

"Президент Байден ясно дал понять, что, несмотря на отъезд членов американских семей сотрудников посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует", — говорится в сообщении Вашингтона.

Кроме того, речь шла о переговорах в "нормандском" формате, — президент США поприветствовал достигнутую договоренность о возвращении к режиму прекращения огня и выразил надежду, что это поможет продвинуться с Минскими соглашениями.

В то же время, как рассказал CNN некий "высокопоставленный украинский чиновник", разговор Зеленского и Байдена был долгим, откровенным, и "не удался" на фоне разногласий по поводу оценки риска вторжения России в Украину.

Однако в Белом доме заявляют, что анонимный источник "распустил ложь", и позиция Байдена состоит в том, что "существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале".

Фейком назвал информацию про "неудавшийся" разговор и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

Но скандал все равно набирает оборотов, республиканцы требуют обнародовать стенограмму разговора и соответствующий хэштег #ReleaseTheTranscript вышел в тренды Twitter.

Заметим, что так же требовали обнародования стенограммы в 2019 году после разговора Зеленского с предыдущим президентом США Дональдом Трампом, — тогда были подозрения, что американский лидер пытался надавить на украинского коллегу, чтобы активизировать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Напомним, что это был второй разговор Зеленского и Байдена в 2022 году. Предыдущий состоялся 3 января, в нем президенты затронули темы поддержки Штатами Украины в конфликте с Россией и ответов на возможное полномасштабное вторжение российских войск.

Стоит отметить, что 26 января США дали письменные ответы на так называемые "гарантии безопасности" России — ряд документов, в которых Кремль требовал свернуть поддержку Украины со стороны НАТО и США, а также разоружить стран Балтии и Польши.

10 января представители США после переговоров с российскими дипломатами в Женеве заявили, что не станут решать будущее Украины без ее участия.

Все это происходило на фоне активного наращивания численности российских войск на ее западной границе, что было расценено, как начало подготовки к полномасштабному вторжению.

В ответ США пригрозили России жесткими санкциями, которые затронут главу Кремля Владимира Путина лично.