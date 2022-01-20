Ближайшая база в 13 км от украинской границы: перемещение российских войск показали на новых спутниковых снимках

Перемещение российских войск засняли со спутника.

Новые снимки, сделанные спутником Maxar, показали, что Россия продолжает наращивать численность войск возле западной границы. В частности, военная техника была замечена на полигоне возле Климово, что всего в 13 километрах от Украины.

Соответствующими кадрами поделился Reuters.

Указывается, что кадры были сделаны в Климово (Брянская область), Погоново (Воронежская область) и Ельне (Смоленская область) 19 января.

По информации западных СМИ в настоящее время на границе с Украиной сосредоточена группировка в около 100 тысяч военнослужащих РФ.

Расположение российских сил

Как сообщалось ранее, в средине декабря 2021 года Россия выдвинула требования США и НАТО, в которых потребовала гарантий того, что Украина никогда не вступит в Альянс.

Эти требования, которые в Кремле называют "гарантиями безопасности", позже были обсуждены с представителями США. После продолжительных переговоров стало ясно, что в Вашингтоне не станут принимать эти требования.

После этого в России заявили, что стягивание войск к западной границе является "мерой предосторожности", а позже и вовсе начали открыто угрожать "возобновлением гражданской войны в Украине".

В США тем временем обнародовали детали разрабатываемых санкций, которые включают меры против самого президента России Владимира Путина, а также его ближайшего окружения. В список даже попала предполагаемая любовница Путина Алина Кабаева.