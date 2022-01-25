Байден пригрозил ударом лично по Путину, если тот тронет Украину

Западный лидер продолжает поддерживать нашу страну.

Президент США Джо Байден пригрозил российскому главе государства Владимиру Путину личными санкциями в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщает ВВС.

Пересечение границы Украины, по словам американского президента, будет нести "огромные последствия" для всего мира. Байден также отметил, что это может стать крупнейшим вторжением со времен Второй мировой войны.

Также на сайте Белого дома 25 января появились подробности о возможном введении экспортного контроля в случае эскалации. Его назвали "невероятно мощным".

Речь о сложных технологиях, разрабатываемых и производимых в США. Согласно сообщению, "варианты экспортного контроля …нанесут серьезный удар по стратегическим амбициям Путина по индустриализации его экономики". Среди вероятных секторов экономики названы искусственный интеллект, квантовые вычисления, оборона, аэрокосмическая промышленность.

Что же касается риска для поставок энергоносителей, в Белом доме напомнили, что использование их как оружия не принесет пользы РФ, поскольку она нуждается в доходах от экспорта нефти и газа.

Ранее "Телеграф" писал, что в случае введения экономических санкций для России могут стать недоступными операции с американской валютой.

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25 января Украине также передали третью часть партии вооружения из США. Эксперты считают, что в случае вторжения РФ в Украину пострадает не только наша страна, но и большая часть Европы.