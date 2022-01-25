Рус

Байден пригрозив ударом особисто по Путіну, якщо той чіпатиме Україну

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
29
Росії та Путіну загрожують фінансові санкції у разі ескалації Новина оновлена 25 січня 2022, 23:24
Росії та Путіну загрожують фінансові санкції у разі ескалації

Західний лідер продовжує підтримувати нашу державу.

Президент США Джо Байден пригрозив російському главі держави Володимиру Путіну особистими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє ВВС.

Перетин кордону України, за словами американського президента, нестиме "величезні наслідки" для всього світу. Байден також зазначив, що це може стати найбільшим вторгненням із часів Другої світової війни.

Також на сайті Білого дому 25 січня з’явилися подробиці щодо можливого запровадження експортного контролю у разі ескалації. Його назвали "неймовірно потужним".

Мова про складні технології, що розробляються та виробляються в США. Згідно з повідомленням, "варіанти експортного контролю ... завдадуть серйозного удару по стратегічним амбіціям Путіна по індустріалізації його економіки". Серед можливих секторів економіки названі штучний інтелект, квантові обчислення, оборона, аерокосмічна промисловість.

Що ж до ризику для постачання енергоносіїв, у Білому домі нагадали, що використання їх як зброї не принесе користі РФ, оскільки вона потребує доходів від експорту нафти і газу.

Раніше Телеграф писав, що у разі введення економічних санкцій для Росії можуть стати недоступними операції з американською валютою.

25 січня Україні також передали третю частину партії озброєння зі США. Експерти вважають, що у разі вторгнення РФ в Україну постраждає не лише наша країна, а й більша частина Європи.

Теги:
#США #Санкції #Володимир Путін #Джо Байден
Головне за день
Україна
Підсумки 25 січня: "штурм" Ради у Києві та новий пакет військової допомоги для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головне за день
Підсумки 25 січня: "штурм" Ради у Києві та новий пакет військової допомоги для України
Дата публікації
Категорія
Літак з США прибув у міжнародний аеропорт "Бориспіль"
Стало відомо, яку нову зброю США передали Україні для стримування атаки росіян
Дата публікації
Категорія
Снайпери ЗСУ
Взяли хитрістю: як українські профі ліквідували російських снайперів на Донбасі (мапа)
Дата публікації
Категорія
Кадр із відеозвернення
Нехай інтернет боїться нас: Зеленський випустив нове звернення до українців
Дата публікації
Категорія
Трагічна смерть молодої бердичівлянки
Дітям погрожували: випливла нова версія смерті молодої матері на Житомирщині (відео)