Байден пригрозив ударом особисто по Путіну, якщо той чіпатиме Україну

Західний лідер продовжує підтримувати нашу державу.

Президент США Джо Байден пригрозив російському главі держави Володимиру Путіну особистими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє ВВС.

Перетин кордону України, за словами американського президента, нестиме "величезні наслідки" для всього світу. Байден також зазначив, що це може стати найбільшим вторгненням із часів Другої світової війни.

Також на сайті Білого дому 25 січня з’явилися подробиці щодо можливого запровадження експортного контролю у разі ескалації. Його назвали "неймовірно потужним".

Мова про складні технології, що розробляються та виробляються в США. Згідно з повідомленням, "варіанти експортного контролю ... завдадуть серйозного удару по стратегічним амбіціям Путіна по індустріалізації його економіки". Серед можливих секторів економіки названі штучний інтелект, квантові обчислення, оборона, аерокосмічна промисловість.

Що ж до ризику для постачання енергоносіїв, у Білому домі нагадали, що використання їх як зброї не принесе користі РФ, оскільки вона потребує доходів від експорту нафти і газу.

Раніше Телеграф писав, що у разі введення економічних санкцій для Росії можуть стати недоступними операції з американською валютою.

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25 січня Україні також передали третю частину партії озброєння зі США. Експерти вважають, що у разі вторгнення РФ в Україну постраждає не лише наша країна, а й більша частина Європи.