"Це буде катастрофою для Росії": Байден озвучив санкції на випадок вторгнення Путіна до України

Санкції підірвуть економіку РФ

Президент США Джо Байден на великій прес-конференції у Білому домі не лише висловився щодо співпраці НАТО та України, але й розповів про плани збільшити військовий контингент у найближчих країнах Альянсу у разі вторгнення Росії.

Про це американський президент розповів, відповідаючи на запитання ЗМІ.

За словами Байдена, планується зміцнення союзників на східному фланзі — збільшення військової присутності в Польщі та Румунії, які входять до складу НАТО, захист цих країн глава США назвав "священним обов’язком", зазначивши, що перед Україною таких зобов’язань немає. Байден висловив припущення, що вторгнення не уникнути. Якщо Росія вторгнеться, це буде порівняно за наслідками з Другою світовою і може призвести до зіткнення РФ та країн НАТО.

"У військовому відношенні вони мають перевагу, в тому, що стосується України. Але вони заплатять високу ціну — відразу, у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі — якщо вони це зроблять", — зазначив Байден.

Стримувати РФ Байден хоче санкціями, такими, яких раніше не було. Він вважає їх "катастрофою для Росії". Одне з обмежень може зачепити російські банки. Для них стануть недоступними фінансові операції з американською валютою. Байден також вважає, що рішення про вторгнення залежить лише від президента Володимира Путіна.

У Білому домі вважають, що ситуація легко може стати неконтрольованою і це гірше за планований конфлікт.

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Також у США визначилися із тим, що вважати вторгненням Росії в Україну. Це рух військ Росії через український кордон. Окрім військових дій РФ може загрожувати й іншими шляхами, серед яких кібератаки, що зустрінуть "рішучу відповідь" від США.

Раніше "Телеграф" писав про плани США щодо санкцій проти Росії. Вони торкнуться особисто Путіна та його сім’ї, крім економіки РФ.